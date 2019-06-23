旅遊玩法不同 台南再登日本雜誌

（中央社記者楊思瑞台南23日電）日本設計生活雜誌PEN以台南市神農街為封面介紹台南後，另一日本雜誌madame FIGARO japon在6月也以18頁篇幅介紹台南。台南市政府指出，盼造訪台南的日本遊客持續增加。

台南市政府今天發布新聞稿指出，madame FIGARO japon是法國知名流行雜誌FIGARO的日本版，為每月20日發行的月刊，每期發行量7萬3000本。因深度介紹流行服飾、旅行、藝術、家飾等主題而廣受日本年輕女性讀者好評。

台南市政府指出，6月20日發行的2019年8月號中，特別將介紹重點從以往的古蹟景點轉移到老街巷弄的悠閒氣氛、老屋民宿、小店特色美食、各式精美雜貨等。尤其還專文詳細介紹台南玉井芒果及東山咖啡公路景點美食，顯示日本不只知道台南好，還逐漸發現台南的多面向與可能性。

台南市政府指出，市府觀光旅遊局也配合日本觀光客的旅遊習慣，針對旅客不同需求製作旅遊手冊；例如女子輕旅行、日式老屋懷舊之旅等，讓日本遊客來台南的玩法越來越豐富。相信透過madame FIGARO japon這次大篇幅報導，台南的日本觀光客人數將持續攀升。（編輯：陳俊碩）1080623