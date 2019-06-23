癌症折磨醫病雙方 救命醫生也成憂鬱高風險族群

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）桑羅爾是位腦部腫瘤學家，失去病患在她的領域很常見，這種情況也讓治療癌症的醫生成為焦慮、憂鬱和不堪疲累的高風險群。

桑羅爾（Ashley Sumrall）的患者中，90%最終會因不敵病魔而離開人世。白宮前助理大衛是她的患者之一，在接受數年試驗療法未能遏阻神經膠質瘤擴散後找上她。

桑羅爾認為，大衛將是棘手的病例，因為他一開始拒絕接受類固醇治療，隨著時間過去，桑羅爾投入愈來愈多心力在大衛的照顧上，以致在大衛過世後宛如失去家人般傷痛。

美國精神醫學會（American Psychiatric Association）去年公布報告指出，美國每天有一名醫生輕生，比例高過所有職業；每10萬人就有28到40人想不開，是一般人的逾2倍。

美國喬治亞州艾莫瑞大學（Emory University）醫學院副院長及腫瘤學家艾利（Bill Eley）表示：「醫師通常不會像其他人一樣，儘快為自己的身心狀況尋求協助。」

艾利表示：「我們看著悲劇一個接著一個發生，然後接續看下個病患。我們的體制很少會注意處理這種悲傷、難過和痛苦。」（譯者：蔡佳伶/核稿：林治平）1080623