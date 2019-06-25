副總統：建構優質平價普及長照 減輕家屬負擔

（中央社記者許秩維台北25日電）副總統陳建仁今天表示，台灣人口快速老化，長照需求迫切，為了讓長照永續發展，政府致力於建構優質、平價、普及的長照體系，以減輕家屬照顧負擔。

台灣居家服務策略聯盟、台灣長照及高齡健康管理發展協會、台北醫學大學衛生福利政策研究中心、台北醫學大學護理學院今天合辦2019長期照顧發展策略國際研討會，副總統陳建仁、衛福部長陳時中應邀出席。

陳副總統致詞時說，台灣人口快速老化，失能、失智人口增加，使長照需求更迫切，因此總統蔡英文上任後就推動長照2.0政策，回應民眾多元照顧的需要。

陳副總統引用衛福部統計指出，截至今年5月，接受長照服務者已達24.2萬人，比去年同期大幅成長；為讓長照永續發展，政府各部門積極整合資源並擴大民間參與，致力於建構優質、平價、普及的長照體系，以減輕家屬照顧負擔。

陳副總統表示，政府也積極打造高齡照顧的黃金三角，讓長者在經濟、健康、生活等三方面得到適當照顧，提供更有品質的服務，以達到健康老化、在地老化、活躍老化的願景；他最近參觀社區關懷站和老人學堂時，也看到健康長者照顧年紀更大的長者，在長照2.0推動下，也促進社區互助合作。

陳副總統說，高齡社會趨勢無可避免，是世界共同要面對的重要課題，這兩天研討會以社區共生為主軸，邀請日本專家與台灣長照專家學者分享交流，期待能讓台灣長照有創新思維，提升跨界整合效能，建構友善環境和長照網絡，以因應未來超高齡社會需求。（編輯：翁翠萍）1080625