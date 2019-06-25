雲林口湖台子漁港漏油 環保應變解除港內油汙

雲林縣口湖鄉台子村漁港漁船加油站24日發生漏油事件，環保局會同中油及六輕工業區油污染應變小組，迅即進行港區內油污清除，並採樣送驗，25日上午進行港區外採樣，以確認油污控制情況。（雲林縣環保局提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月25日

（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）雲林縣環保局今天表示，口湖鄉台子村漁港漁船加油站漏油事件，經啟動緊急應變的攔油及吸油等措施，港區內油汙已清除，港區外油汙正採樣確認汙染控制情況。

雲林縣環保局長張喬維說，昨天凌晨近3時接獲海巡單位通報，發現口湖鄉台子漁港岸邊的雲林區漁會漁用柴油加油站漏油，海巡人員先緊急啟用攔油繩，避免油汙擴大，並管制漁筏進出。

張喬維表示，雲林縣環保局會同中油及六輕工業區油汙染應變小組，迅即進行港區內油汙清除，昨天下午近3時完成港區內油汙清除，並採樣送驗，今天上午進行港區外採樣，以確認油汙控制情況。

張喬維說，雲林縣政府為加強海洋汙染事件應變、提升汙染處理能量，擬定「重大海洋油汙緊急應變計畫」，這次台子漁港漏油，立即啟動應變，整合政府、產業及社會團體等資源，集中汙染處理設備及專業技術人員，即時有效作業。

他指出，經統計洩漏柴油約7.7公噸，其中4公噸由雲林區漁會自行收集後交中油回收，約3.3公噸流入港區，啟用攔油、吸油及油分散劑等措施清除油汙，所耗費資源將向汙染行為人求償。

張喬維表示，港區內完成除汙，港區外油汙情況待檢驗釐清，不排除依據水汙染或海洋汙染相關法條開罰，後續將追查漏油原因，釐清責任。（編輯：翁翠萍）1080625