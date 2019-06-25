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雲林良品行銷大陸 張麗善簽5億價購協議

最新更新：2019/06/25 13:41
雲林縣長張麗善（前排左）率雲林良品推介團赴中國大陸行銷農特產，縣府25日發布成果，此行共簽署新台幣5億元價購協議。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月25日
雲林縣長張麗善（前排左）率雲林良品推介團赴中國大陸行銷農特產，縣府25日發布成果，此行共簽署新台幣5億元價購協議。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月25日

（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）雲林縣長張麗善率團赴中國大陸行銷雲林農特產，縣府今天表示，此行共簽署新台幣5億元價購協議，不只開拓雲林良品行銷通路，也增進與大陸台商的新興產業合作機會。

張麗善18日至24日率雲林縣政府農業處、新聞處及雲林縣工商發展投資策進會、縣農會、物流中心等「雲林良品」推介團，前往中國大陸四川、福建等地行銷雲林農特產品，獲得當地熱烈迴響。

雲林縣政府上午發布大陸行成果，張麗善表示，此行分別在四川、福建漳州、泉州、廈門、平潭等地，共獲得新台幣5億元的價購協議。

張麗善說，值得一提的是，23日準備啟程返台之前，不放棄任何宣傳機會，前往福建平潭行銷，與福建鑫海通簽訂農產品採購協議後，仍賣力介紹，平潭海洋企業公司當場允諾加碼新台幣1億元價購，讓推介團深受感動。

張麗善表示，推介團大陸行，除了行銷雲林良品，也拜會當地台商，希望為投資雲林尋求商機，期望透過共同研發及開創兩岸產業互補，增進與台商在新興產業的合作機會。（編輯：翁翠萍）1080625

雲林縣長張麗善（前中）18日至24日率雲林良品推介團赴中國大陸行銷農特產，不只開拓雲林良品行銷通路，也增進與大陸台商的新興產業合作機會。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月25日
雲林縣長張麗善（前中）18日至24日率雲林良品推介團赴中國大陸行銷農特產，不只開拓雲林良品行銷通路，也增進與大陸台商的新興產業合作機會。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月25日
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