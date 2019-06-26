獨家／斷訊風波恐影響30萬用戶 練台生：不會偷襲

（中央社記者江明晏台北26日電）系統台欠費問題延燒，市場傳出7月恐有斷訊風暴，頻道大亨練台生表示，目前都還在溝通，外傳6月30日斷訊是「子虛烏有」，就算要做，也會讓主管機關很清楚，「不會偷襲」。

年代集團董事長練台生從花東有線電視起家，目前手中握有年代、壹電視等頻道，是國內第二大頻道代理商，近幾年除了與有線電視的最大對手中華電信MOD合作外，也跨界KTV擔任錢櫃董事長，日前還準備併購好樂迪，進一步擴張事業版圖。

國家通訊傳播委員會（NCC）開放跨區與新進業者競爭，引發低價搶客歪風，衍生頻道代理商與大豐等系統業者（MSO）授權費爭議，相關欠款高達新台幣數億元，產業圈傳出多家頻道代理商揚言，若不解決就讓頻道斷訊。

練台生旗下佳訊代理眾多頻道，練台生今天對中央社記者表示：「沒有什麼斷訊不斷訊的問題，目前我都是在溝通，因為生意就是談，不願意談才會衍伸這個問題，當然我們也會尊重相關的主管機關。」

記者追問，如果收不到錢，只能斷訊？練台生回應，「也不是這樣講」，他補充，（系統台）有惡質和非惡質的，（我們）原來都是朋友，為了生意，我怎麼去處理斷訊不斷訊？更重要的問題是市場面，所以不方便講，但是，「我會做的話，就一定有理由」。

至於7月是否會有斷訊風波？練台生明確指出，目前市場傳出6月30日會有斷訊是「子虛烏有」；「我做任何斷訊前，都會讓NCC和地方政府都很清楚，不會偷襲」。練台生表示，還在看要不要走到斷訊這一步。

台灣有近7成的頻道掌握在富邦集團董事長蔡明忠、練台生及去年底接手中嘉的林鴻南家族手中，由於授權費發生爭議，這3方頻道代理商的勢力陸續向全國、北都、大豐等系統業者追討過去約3年的授權費欠款，代理商已「揚言」，若不解決欠費問題就斷訊。

全國、北都、大豐系統台截至今年第一季，用戶數分別為8.1萬戶、5萬戶、約有16.2萬戶，合計近30萬戶。產業人士分析，若因談判爭議導致斷訊，恐有30萬用戶受波及，但市場更擔憂「骨牌效應」，若有其他系統台跟風藉機砍價，恐導致更多的頻道授權爭議，進一步引發更多斷訊風波，屆時會有更多消費者權益受損。（編輯：林孟汝）1080626