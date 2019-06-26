新版菸品警示圖更嚇人 109年7月全面更換

（中央社記者張茗喧台北26日電）考量菸盒上的警示圖片已逾5年未更新，恐使警示效果打折。國健署年初祭出新版採「恐怖訴求」的警示圖，比目前圖片更嚇人，新制明年7月起全面換新，違者最重罰新台幣500萬元。

衛生福利部國民健康署近日公告修正「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」，國健署菸害防治組組長羅素英受訪表示，根據國際研究顯示，菸盒上的警示圖片是低成本、高效益的健康傳播方式，以每天抽一包菸的民眾為例，一年至少會看到7300次警示圖片。

羅素英指出，根據加拿大研究證實，有約4成吸菸者因看了警示圖片決定戒菸，澳洲也有6成吸菸者因此有了戒菸念頭，3成實際嘗試戒菸。

除了吸菸者，警示圖片對於吸菸者身旁的家人、朋友也有警示作用，曾有女兒擔心爸爸吸菸影響健康，偷偷在爸爸菸盒裡塞紙條，鼓勵戒菸。

羅素英說，根據世界衛生組織（WHO）警示圖文指導原則指出，警示圖文若要達到效果，須多款輪替並適時更換，考量距離上一次更換菸品警示圖文已超過5年，吸菸者對菸品容器的健康警示圖已相當熟悉，恐降低警示效果，才以「恐怖訴求」推出新版的8款警示圖。

根據公告圖片，新版警示圖文比前一版更嚇人，提醒吸菸恐導致口腔癌、肢端壞死節肢、肺氣腫及肺癌、喉癌、眼睛病變及失明、牙周病及口臭、性功能障礙，同時二手菸也會毒害全家人等。

羅素英說，國健署曾以大量照片測試吸菸者、非吸菸者看到後的反應，從中挑選出兩族群最有印象且提高戒菸意願的圖片。

她指出，考量業者換包裝需緩衝時間，將給予1年緩衝期，明年7月1日起在架上販售的菸品將全面改換新包裝，屆時若包裝上的警示圖未換，依「菸害防制法」規定，販售業者恐挨罰1萬至5萬元罰鍰，製造輸入業者恐遭重罰100萬至500萬元，並令限期回收，否則可連續處罰。

羅素英強調，目前送進立法院審議的「菸害防制法」修正草案也預計將警示圖片大小從現行35%擴大到85%，未來也會加強管制電子煙、全面禁止加味菸。（編輯：張雅淨）1080626