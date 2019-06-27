隱藏孳生源還沒清完 高雄市登革熱疫情外擴

衛生福利部疾病管制署27日晚間公布，高雄市新確診2例本土登革熱病例，疾管署已跨區動員12名孳清專家組成專案小組，持續加強三民區安吉里及鼎強里孳生源稽查。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年6月27日

（中央社記者陳偉婷台北27日電）疾管署今天公布，高雄又新增2例本土登革熱個案，且疫情確定已外擴到安吉里，仍屬三民區群聚的次波感染。副署長莊人祥說，隱藏性孳生源和天氣高溫多雨都是防治挑戰。

衛生福利部疾病管制署晚間公布，高雄市新確診2例本土登革熱病例，為居住三民區鼎強里60多歲女性（案1）及安吉里50多歲女性（案2），近期皆無出國史，平時活動地都以住家為主。

案1平日有到金獅湖市場（鼎金里）及檨仔林埤濕地公園（鼎強里）消費及運動的習慣。但案2並沒有金獅湖周邊活動史，確認感染地為安吉里，疫情確定外擴到新熱點。

兩名個案分別於6月24日及25日出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、食慾不振、口乾舌燥等症狀，就醫通報後，經檢驗確認皆感染登革病毒第四型，仍屬三民區群聚。目前案1住院治療中，案2將安排收治住院，同住者也無疑似症狀。

莊人祥表示，依2名個案活動史，不排除鼎強里及安吉里周邊社區存有感染源的可能性，衛生單位已進行社區緊急防治，並針對個案住家進行孳生源檢查及噴霧罐噴藥作業，將規劃再進一步執行環境勘查及擴大疫調。

疾管署已跨區動員12名孳清專家組成金獅湖市場專案小組，並於6月24日至26日至三民區金獅湖市場周邊疫情熱區，深入每一角落進行孳生源巡查。

莊人祥說，部分社區如頂樓水錶箱、地下室消防水池及住家屋簷溝等仍查有病媒蚊孳生。另外，因近期間歇性豪雨，戶外積水容器明顯增多，都是防治的挑戰。建議衛生單位雨後針對相關場域加強巡檢清除。

今年截至目前，國內累計27例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區24例、鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例；另有180例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以印尼、菲律賓及柬埔寨為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次提醒，防治登革熱最根本的方法是清除孳生源，近日各地降雨不斷，民眾雨後請加強落實「巡、倒、清、刷」。（編輯：李亨山）1080627