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油價估連3漲 95汽油下週恐破29元關卡

最新更新：2019/06/28 13:49

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）根據中油浮動油價公式，預估7月1日起國內汽柴油價將調漲新台幣0.4元，95無鉛每公升29.1元，油價連續3週調漲，累積漲幅達0.7元。實際調幅依中油30日中午公布為準。

G20峰會今天在日本大阪登場，美國總統川普以及中國國家主席習近平即將明天見面，市場預期「川習會」將讓貿易戰情勢將稍和緩，激勵國際油價上揚。

而石油輸出國家組織（OPEC）即將在7月1日召開會議，決定是否要延長減產協議，加上美伊關係持續緊繃，也促使油價走升。西德州中級原油收在每桶59.43美元，上漲5美分；北海布倫特原油期貨價格上漲6美分，收在每桶66.55美元。

國內油價在10日創下近11年最大跌幅，汽油每公升調降1.4元，不過，根據中油浮動油價公式推算，預估1日起汽、柴油每公升將調漲0.4元，依此計算，92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.5元，實際調幅依中油30日公布為準。

如依預估，國內油價將連3週走揚，汽油每公升累積漲幅達0.7元，若車主加滿50公升油箱，恐怕得多花35元，相當於一杯超商美式咖啡。

根據中油官網，累算至6月27日的7D3B週均價為64.58美元，較上週62.35上漲2.23美元；新台幣兌美元匯率31.127較上週31.345升值0.218元。（編輯：林孟汝）1080628

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