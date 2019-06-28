喝巴拉刈防登革熱是假的 疾管署報警揪造謠者

近日有民眾投書指出，喝3c.c巴拉刈可預防登革熱。疾管署28日召開記者會，嚴正駁斥這項謠言，副署長莊人祥表示，疾管署已向警方舉發，不排除開罰投書民眾。中央社記者張茗喧攝 108年6月28日

（中央社記者張茗喧台北28日電）近日一名自稱有生物科技背景的民眾投書指出，喝3c.c巴拉刈可預防登革熱。疾管署擔心民眾誤信鬧出人命，今天嚴正駁斥，強調已向警方舉發，揪出造謠者開罰。

近日一名自稱就讀生物科技研究所的陳姓民眾在媒體投書，以嘲諷口吻酸高雄市長韓國瑜在登革熱、巴拉刈事件的處理方式，更稱登革熱患者只要口服3c.c巴拉刈，數小時內可將病媒蚊叮咬機率下降趨近於零。

為防民眾誤信鬧出人命，衛生福利部疾病管制署今天下午召開記者會嚴正駁斥這項謠言，疾管署副署長莊人祥表示，疾管署已向警方舉發，不排除針對投書民眾以「社會秩序維護法」第63條開罰，最高處3天以下拘留，或新台幣3萬元以下罰鍰，至於是否對刊播媒體開罰，將進一步討論。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，巴拉刈是劇毒除草劑，成人喝10至15c.c就可能死亡，孩童喝3到5c.c就有致命風險，加上巴拉刈有替代品可使用，政府才會規劃全面禁用巴拉刈。

楊振昌說，台北榮總毒藥防治中心1986年成立以來，看過數千名因巴拉刈中毒的患者，死亡率高達60至70%，患者輕則口腔潰瘍、肝腎出問題、肺部纖維化，重則死亡，且至今沒有任何研究顯示巴拉刈和預防登革熱有任何關係，呼籲民眾千萬不可誤信謠言。

疾管署防疫醫師黃婉婷強調，登革熱目前並無特效藥物可治療或預防，治療主要是採行支持性療法，患者遵照醫師指示服藥、休息、多喝水，通常在感染後2週左右可自行痊癒。

黃婉婷說，要避免被蚊蟲叮咬，家中裝設紗窗紗門、穿著淺色長袖衣褲、睡覺時掛蚊帳、使用捕蚊燈或電蚊拍、必要時塗抹政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）成分的防蚊藥劑，及生病期間儘量在家休息，減少被斑蚊叮咬及傳播登革熱的機會。（編輯：陳惠珍）1080628