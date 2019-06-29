給魚吃也教釣魚 史瓦帝尼本土醫培育靠台灣

台史邦誼醫線牽1（中央社記者陳偉婷台北29日電）台灣邦交國史瓦帝尼醫療環境弱勢，台灣成得力助手，除協助史國設轉診醫院幫助癌患，也派駐精實教學團幫當地醫學生上臨床課，將建立史國第一批本土化醫師。

史瓦帝尼王國是台灣在非洲邦交國，雙邊邦誼長年穩固，台灣醫療協助功不可沒。除有長年派駐史國的醫療團，今年又增派臨床教學團，教導史國學生重要醫學技能和知識，協助他們成為有醫術又有醫德的高品質醫師。

教學團團長廖學聰日前在臉書貼出教學實況，當天是縫合練習課，但模具還被扣在海關，老師上課只好把水果道具搬上桌。只見學生在香蕉、橘子、豬皮上練習縫合，雖然克難，學生也學得很有收穫。

廖學聰表示，教學團儘管遭遇困難，也很認真的想辦法達成目標。因胸插管模具也還沒到，教學團買了一隻「醫療奉獻羊」，要用羊肋排學插胸管，教學現場要因應各種突發狀況發揮創意。

史國總人口約130萬人，國土面積不到台灣一半，根據外交部引用世界衛生組織（WHO）在2016年統計資料，史國愛滋病感染率約為16%，近年在史國政府與國際組織努力下，愛滋病感染率略為下降，平均壽命現約69歲。

超過8成人口以農業為生的史國，人民貧富差距大。雖有公醫制度，但公立醫院掛號、診療仍要收費，沒錢的人根本生不起病。若不幸重病、罹癌，據北醫團隊的觀察，因史國醫療資源不足，政府會協助轉診到南非，但等候轉診人數日益增加，形成龐大的財政負擔。

史國醫療還有另一個隱憂，當地缺乏本土醫學教育、考照任用系統，國內300多名有照醫師多是外籍醫師或在國外習醫、拿其他國家的執照，有人力隨時外流的疑慮。

史國衛生單位因此向台灣求援，除長年派駐的醫療團外，希望台灣再派駐醫療教學團，幫忙建立醫學教育系統。

承接史國醫療服務計畫的台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰接受中央社記者採訪時表示，過去史瓦帝尼醫療條件落後，愛滋病盛行率高，人民的平均壽命只有32歲。但在台灣常駐醫療團協助下，當地醫療條件逐步改善，且派駐多科醫師支援，幫助許多當地人免於疾病折磨。

陳瑞杰表示，總統蔡英文2018年到史國出訪，也承諾要持續給史國醫療的支持，除了醫療團，也因應史國需求再派出教學團常駐史國，負責史國醫學生的臨床教育。今年計畫通過，教學團日前已抵達史國，開始執行任務。

教學醫療團成員包含內科、婦產科、家醫科共3名主治醫師、1名護理師和1名資訊人員。

陳瑞杰表示，許多史國學生到台灣義守大學受醫學訓練，但唸完4年書後，回史國沒有臨床實務的訓練。教學團的主要目的就是幫這些學生上臨床課，並根據當地醫療需求建立醫學教材，並協助創設醫師考試制度。

醫療團和教學團也會適度整合，讓學生既有學習課程也有臨床實習機會；陳瑞杰說，目標是2年內讓學生考取史國醫師證照，總計約有88名學生因此受惠。如果他們順利在史國執業，將成第一批本土醫師，完整嚴謹的醫學訓練也有助翻轉當地醫療弱勢狀況。

除了幫史國醫學教育扎根，北醫管理發展中心主任邱仲峯說，史國現在愛滋感染問題已有相當控制，人民壽命也有明顯提升，隨之而來就是癌症和慢性病的威脅。台灣也將協助史國設立轉診醫院，配備治療癌症的設備，預計2年後完成。

史國2014年至2015年的癌症登記資料顯示，每年癌症新發人數有1400餘人，主要是子宮頸癌、與愛滋病相關的卡波西氏肉瘤、以及前列腺癌、膀胱癌和乳癌。

邱仲峯說，過去史國缺乏判讀子宮頸癌抹片的醫檢師，但近年史國也派了很多學生來台學習，且都學成歸國，加上教學團特別派駐婦產科醫師，可協助當地做子宮頸癌篩檢預防和衛教，可望降低盛行率。

醫療外交除了和國際交朋友，也是一種人道救援，邱仲峯說：「醫療如果失去愛心，就糟了！」協助他國也是讓年輕醫師有機會觀摩、了解醫療的初心，也能維持初衷，對台灣也是雙贏。（編輯：陳清芳）1080629