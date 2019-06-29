老舊公共建物耐震7月起評估 學校優先清查

（中央社記者劉麗榮台北29日電）內政部7月起有幾項新措施上路，包括民國88年底以前取得建照的私有公共建物，面積達1000平方公尺以上，應辦理耐震能力評估檢查申報，首波對象是各級學校和運動休閒場所。

內政部公布的新措施包含戶政、建築及地政業務。其中，建築方面，建築物耐震能力評估檢查公安申報於108年7月起實施。

內政部說，因107年2月21日修正發布「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」。依法針對88年12月31日以前領得建造執照，如電影院、車站、百貨公司、旅館、運動休閒場所、學校、醫院、社福長照機構等使用的樓地板面積累計達1000平方公尺以上建築物，建築物所有權人或使用人的建築物應辦理耐震能力評估檢查申報。

內政部強調，第一波將於108年7月1日起以運動休閒場所、學校等為實施對象，並通函各地方政府列為最優先清查及宣導通知對象。

戶政方面，國軍人員於戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記，同時可通報國防部申請結婚、生育、喪葬或殮葬補助費。配合國家發展委員會推動政府數位化服務，建構一站式服務，節省國軍人員遞送申請資料時間，縮短補助費請領時間。

地政方面，跨直轄市收辦土地登記案件自7月起試辦。為強化地政業務申辦便利性，打破行政轄區藩籬，民眾可跨直轄市收辦住址變更、更名、經戶政機關更正有案的姓名、出生日期、身分證統一編號、住址或門牌等更正登記，此外包括門牌整編、書狀換給、預告登記及塗銷預告登記等簡易登記案件。

內政部說，如實施無虞，預計108年10月擴及全國試辦簡易登記案件跨縣市收辦土地登記服務，並依試辦情形再擇定正式實施日期，逐步審慎增加其他登記項目，提升跨域服務效能。（編輯：楊凱翔）1080629