南部本土登革熱爆不停 台南高雄各添1例

（中央社記者張茗喧台北29日電）登革熱疫情爆不停，疾管署今天宣布台南市、高雄市分別新增1例本土登革熱病例，高雄共28例，其中台南是今年首例病例，經檢驗為登革熱病毒第2型，研判與高雄市群聚疫情無關。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，台南市個案是家住永康區甲頂里的30多歲男性，近期無出國史，22日至27日間陸續出現發燒、關節痛、肌肉痠痛、食慾不振及出疹症狀。

莊人祥指出，個案曾於23日至26日期間3度就醫，直到28日第4次就醫時，因診斷疑似登革熱且NS1快篩陽性由診所通報，經檢驗確認感染登革病毒第2型，研判和高雄市群聚疫情無關。

莊人祥說，個案從事裝潢、裝修工作，常需往來台南市不同地區，感染源仍有待釐清，目前個案居家防蚊隔離中，同住家人無疑似症狀，其同事中1人出現喉嚨痛症狀但無發燒，後續衛生局將進行採檢送驗。

此外，高雄市今天也新確診1例本土病例，個案是家住三民區鼎金里的10多歲女性，近期無出國史，平時活動地以住家及工作地為主，曾於19日至27日至鼎強里友人家，28日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐及食慾不振等症狀就醫，經通報檢驗確診感染登革病毒第4型，其同住者無疑似症狀。

莊人祥指出，由於個案活動地與27日公布的個案住家相距僅不到50公尺，依發病日及活動史研判，應是在鼎強里活動地感染風險較高，另不排除為三民區鼎金里金獅湖市場周邊社區感染。

莊人祥說，為防範疫情擴散，衛生單位已前往台南市及高雄市個案居住地周邊進行孳生源清除、噴藥作業及民眾衛教。

他強調，疾管署也於24日至26日派員前往三民區金獅湖市場深入周邊社區執行地毯式孳生源巡查，部分社區及住家仍有病媒蚊孳生源，已建議衛生單位雨後針對相關場域加強巡檢清除，後續將持續針對個案社區進行緊急防治、擴大疫調、病媒蚊監測及疫情風險評估等防治工作。

今年截至目前，國內累計29例本土登革熱病例，台南市永康區1例，高雄市共28例，包括三民區25例、鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例。

疾管署呼籲，民眾雨後應加強落實「巡、倒、清、刷」，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：卞金峰）1080629