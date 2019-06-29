刺胳針將台灣列中國 陳時中：寄抗議信守主權

（中央社記者張茗喧台北29日電）知名醫學期刊「刺胳針」刊登一篇中國研究，研究將台灣納為一省。衛生福利部長陳時中今天表示，今晚就會以衛福部名義寄出抗議信，強調台灣並非中國大陸一省，捍衛台灣主權。

刺胳針24日在線上刊登一篇中國研究，主要由中國疾病預防控制中心、中國人口與發展研究中心等機構發表，是中國官方針對各行政區的疾病負擔與危險因子進行系統性分析，研究1990至2017年的趨勢變化，目的是提供將來公共衛生決策參考。

此事一出引爆台灣人怒火，該期刊臉書遭憤怒留言灌爆，網友紛紛表示簡直不敢相信眼前所見，大罵「太無恥」（Shame on you）；副總統陳建仁也和中研院院士聯名去函要求更正，強調台灣和中國為各自獨立的兩個不同國家，有各自獨立不同的行政、健保體系，這篇研究將不同方法所蒐集的健康資料，放在同一個層級的模型來作研究，不但產生許多方法學上與研究結果的偏差，更已犯了學術研究的大忌。

陳時中晚間出席台灣安寧緩和醫學學會20週年慶祝活動，會後接受中央社記者訪問表示，衛福部已針對此事件研擬抗議信，信中除針對中國大陸公然將台灣列為中國大陸的一省表達抗議，也會強調台灣健保體系和中國大陸蒐集資料的體系、方法完全不同，該期刊內容將兩個完全不同基礎的資料放在同一篇文章中進行比較，如此的研究成果明顯不符合刺胳針要求的高水平。

知名醫學期刊「刺胳針」刊登一篇中國研究，研究中將台灣納為一省。衛福部長陳時中29日受訪表示，晚間就會以衛福部名義寄出抗議信。中央社記者張茗喧攝 108年6月29日

陳時中說，刺胳針在醫界是具有份量、價值的龍頭刊物，如果台灣沒有把態度表達清楚，未來恐怕跟進這種作法的人就更多，各界、各國的誤解也更多了，若是台灣這次不嚴正抗議，國際間恐認為連台灣都承認是中國大陸的一省，未來在世界衛生大會（WHA）或其他國際會議中如何站得住腳。

陳時中強調，抗議信今晚就會以衛福部名義以紙本寄出，要求刺胳針修改研究內容，將台灣更正為國家。

中華民國醫師公會全聯會理事長、民進黨立委邱泰源受訪時說，該文章使用的台灣的數據從哪裡來，在他看來是比較大的問題，萬一使用的是健保資料庫的數據，是否代表台灣連健保資料有被中國大陸控制的疑慮，如此一來問題恐怕更嚴重，且已違反學術倫理，將尋求國際間公正團體協助。（編輯：管中維）1080629