台灣安寧照顧全球第6 陳副總統盼成亞洲標竿

（中央社記者張茗喧台北29日電）副總統陳建仁今天說，台灣的安寧緩和照顧早在世衛組織倡議前就在推動，台灣臨終安寧照顧品質更被評為全球第6、亞洲第一，未來盼打造成亞洲標竿、燈塔，把經驗分享到全世界。

台灣安寧緩和醫學學會舉辦20週年慶祝會慶暨頒獎典禮，陳副總統與會致詞。

陳副總統表示，根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，綜觀全球，可得到安寧照顧的地區相當有限，仍有數百萬人無法免除死亡痛苦，因此WHO也呼籲各國強化安寧緩和體系，將其作為整合式健康照顧的一部分。

陳副總統說，台灣早在20多年、WHO還沒倡議安寧照顧前就開始推動全民健保居家醫療照顧計畫，讓老人家得以在家安老，也是重要施政目標。

他強調，英國經濟學人智庫2015公布全球臨終安寧照顧品質評比當中，台灣在全球80多個國家當中排名第6，同時也是亞洲排名第一，顯示台灣安寧緩和醫療深受國際肯定。

世界正在推動預立醫療整合計畫，將個人的自主權延伸到決策能力喪失後，每個人都能事先決定、選擇或拒絕醫療照護，降低病人家屬、醫療團對間不必要的衝突，印證台灣是一個講求人權的國家；最近監察院也決議設置人權保障委員會，希望能夠儘快在立法院通過。

陳副總統指出，安寧照顧是最在乎病人、家屬的人權的工作，病人自主權利法今年1月6日正式實施，完全行為能力者可以透過預立醫療照顧諮商，選擇接受或拒絕醫療，也是亞洲第一部病人自主權利專法。

陳副總統強調，感謝衛福部、地方衛生機構和民間團體合作，積極推動安寧緩和醫療及病人自主的觀念，創造醫療、病人、健保三贏局面，也希望把台灣的安寧照顧打造成亞洲標竿、燈塔，讓全球的人都能分享相同經驗。（編輯：管中維）1080629