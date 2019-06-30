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汽柴油漲0.4元連3升 95無鉛每公升29.1元

最新更新：2019/06/30 12:59
中油公司表示，自7月1日凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升各調漲0.4元，95無鉛汽油來到每公升新台幣29.1元。（中央社檔案照片）
中油公司表示，自7月1日凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升各調漲0.4元，95無鉛汽油來到每公升新台幣29.1元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）美國原油庫存驟降加上美伊關係緊繃，推升國際油價，中油公司今天表示，自7月1日凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升各調漲0.4元，95無鉛汽油來到每公升新台幣29.1元；油價連3週調漲，累計漲幅達0.7元。

調整後的各式汽柴油參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.5元，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油表示，本週受美國原油庫存驟降以及美國與伊朗關係緊繃等因素影響，導致國際油價上揚。本週調價指標7D3B週均價為每桶64.71美元，較前週62.35美元上漲2.36美元，新台幣兌美元匯率升值0.237元，國內油價依公式計算漲幅為2.40%。

中油指出，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.4元，足額調整，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升29.1元，未達啟動經濟部油價平穩措施門檻。

今年累計截至6月底止，汽、柴油價格因春節凍漲、亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足的吸收金額約為17.90億元。

中油表示，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：蘇志宗）1080630

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