台南出現首例登革熱 黃偉哲：第一線阻絕擴散

台南市29日出現今年首例登革熱本土性病例，市長黃偉哲（中）30日前往視察並投藥防治，他在主持防治會議時表示，一定要把病媒蚊阻絕在第一線。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年6月30日

（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市昨天出現今年首例登革熱本土性病例，市長黃偉哲今天實勘及主持防治會議，他表示，記取台南104年登革熱大流行的教訓，一定要在第一線阻隔病媒蚊，阻絕擴散。

黃偉哲今天實勘永康區甲頂里今年首例登革熱本土性病例發生地，不只在永康主持應變會議，也在永華市政中心主持防治會議。

黃偉哲指出，第一例已經發生了，既然發生，就趕快處理，一個月內不能再有第二例，不能發生群聚感染，要記取104年台南的經驗和教訓，也要記取這次在高雄的經驗和教訓，一定要把病媒蚊阻絕在第一線。

黃偉哲表示，若因首例登革熱擴散疫情，非常不應該，104年台南市登革熱大流行，及這次高雄登革熱流行，都要引以為戒。

黃偉哲說，登革熱流行高峰期是9月及10月，即使7月底解除疫情，還是不能掉以輕心，全體市民總動員，家家戶戶動起來，阻絕病例擴散。（編輯：陳俊碩）1080630