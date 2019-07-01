登革熱蔓延 黃偉哲：要防疫莫噴口水

(中央社記者張榮祥台南1日電）高雄發生登革熱群聚感染，中央和地方互嗆，台南市長黃偉哲今天受訪時表示，他可以理解高雄市長韓國瑜心中的焦慮，但現在需要的是防疫戰，不是口水戰。

黃偉哲今天出席台南市永華市政中心的2019台南市英語閱讀季啟動記者會時，接受媒體訪問，對「韓國瑜說高雄沒有感受到中央的熱情，呼籲防疫工作不要一國兩制」提出看法。

黃偉哲指出，現在需要的是防疫戰，不是口水戰，他可以理解韓國瑜心中的焦慮，站在第一線指揮官總是壓力最大，他也有同感。

黃偉哲表示，2015年台南市登革熱大流行，中央沒有給台南額外的錢，當時中央給台南新台幣1000萬元，台南市政府則是動用第二預備金1億元，以1億1000萬元防疫；2016年中央再給台南3000萬元，台南再動用年度經費1000多萬元，共4000多萬元防疫。

黃偉哲說，這次高雄發生20多例本土病例，中央就給了5318萬元，以數字來看，中央比較挺誰，他覺得數字會說話，但要避免噴口水，噴口水淹不死孑孓、殺不死蚊子。

黃偉哲認為中央不會在這個時候大小眼，手心是肉，手背也是肉，北部是人，南部也是人，全員動起來防疫，才是正辦。（編輯：陳俊碩）1080701