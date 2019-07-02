台南登革熱增為3例 東菜市場休市兩天噴藥

台南市本土登革熱病例累積到3例，疾病管制署防疫人員2日於台南市中西區開山里進行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年7月2日

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市政府登革熱防治中心今天下午宣布今年台南第3例本土登革熱病例為71歲女性，因3人都曾在中西區的東菜市場活動，市場將在4日、5日休市兩天進行噴藥消毒。

台南市登革熱防治中心主任陳怡表示，今年台南第3例本土登革熱病例為71歲女性，與第2例同樣居住於中西區開山里。無出國旅遊史，主要活動範圍為住家、東區崇善里工作地及中區城隍里東菜市場。

陳怡指出，台南市登革熱防治中心依規定標準作業程序進行全面防治工作，訂於明天完成個案住家周圍環境及活動地戶內外化學防治作業。7月4日及7月5日，東菜市場將休市兩天進行噴藥，並加強孳生源清除，擴大疫情調查、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施。（編輯：陳俊碩）1080702

本土登革熱增2例 台南中西區有群聚案

（中央社記者陳偉婷台北2日電）台南市本土登革熱病例累積到3例。疾管署副署長莊人祥今天表示，3名個案有地緣關係，推測為中西區群聚案，且型別為登革病毒第二型，感染源應為隱藏的境外移入威脅。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥下午在疫情週報表示，中西區2名個案主要活動地除住家外，還分別有中西區城隍里東菜市場、開山里六合境大埔福德祠及東區崇善里活動史。2名個案確診感染登革病毒第二型。

莊人祥指出，因中西區2名個案住家與台南首例病例的工作地東區僅200公尺遠，研判3例個案可能為中西區群聚。為防範疫情擴散，疾管署與台南市政府防疫團隊已到個案住家、活動地周邊加強疫情調查、化學防治、孳生源清除及民眾衛教。

登革熱（Dengue fever）是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類。分為第一、第二、第三和第四種血清型別，每一型都具有能感染致病的能力。

患者感染到某一型的登革病毒，就會對那一型的病毒具有終身免疫，但是對於其他型別的登革病毒僅具有短暫的免疫力，還是有可能再感染其他血清型別病毒。

臨床上重複感染不同型登革病毒，可引起宿主不同程度的反應，從輕微或不明顯的症狀，到發燒、出疹的典型登革熱，或出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，甚至可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。

今年截至目前，國內累計31例本土登革熱病例，為高雄市28例、台南市3例。另有186例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

莊人祥表示，由於歷年7至8月國內登革熱境外移入病例數較其他月份高，民眾前往登革熱流行國家應注意防蚊。

疾管署呼籲，本週受低壓帶及西南風影響，中南部地區易有大雨發生，提醒民眾雨後應徹底清除積水容器，落實巡、倒、清、刷，避免病媒蚊孳生。

除了登革熱，疾管署也公布，國內新增1例日本腦炎病例，為彰化縣30多歲女性，近期無國外旅遊史。但住家附近有鴿舍、豬舍和水田等高風險場所。

台灣今年截至目前已有11例日本腦炎的確定病例，其中1人死亡。因每年6、7月是日本腦炎流行高峰，民眾若有需要出入高風險場所，也要做好防蚊，並按時帶家中嬰幼兒接種日本腦炎疫苗。（編輯：張雅淨）1080702