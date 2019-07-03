本土登革熱又增2人 雨後快清積水容器

疾管署3日公布，國內新增2例本土登革熱個案，防疫人員持續加強台南市中西區及東區的登革熱孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年7月3日

（中央社記者陳偉婷台北3日電）疾管署今天公布，國內新增2例本土登革熱個案，台南、高雄各1例。因近日各地大雨不斷，民眾應積極協助孳生源清除，不要讓病媒蚊有機可乘。

新增的2例本土登革熱病例，為台南市東區大同里幼齡女童及高雄市路竹區竹東里40多歲男性，兩人近期無出國史，分別於6月29日及30日發病，經檢驗都確診感染登革病毒第二型，目前住院治療中，同住者無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥上午受訪表示，台南個案主要活動地為東區及中西區，與台南市前3例本土病例活動地具地緣相關性，研判屬同一波群聚。

莊人祥說，高雄個案近期無三民區活動史，且病毒型別也非高雄市流行的第四型。個案活動地除住家外，工作性質曾有嘉義縣、台南市等地活動史，將進一步釐清可能感染源。

今年截至目前國內累計33例本土登革熱病例，為高雄市29例、台南市4例。另有186例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

傳播登革熱的病媒蚊為埃及斑蚊和白線斑蚊。埃及斑蚊分布在北回歸線以南，警覺性非常高，在叮咬時容易因受到一些驚擾就換叮咬對象，短時間就可能咬了很多人，且會躲在室內陰暗環境，就算不出門也可能被咬。過去南部登革熱疫情容易大流行，都是拜埃及斑蚊所賜。

白線斑蚊分布在全台海拔1500公尺以下的平地及山區，成蟲多棲息在室外孳生源附近的草叢或暗處。叮咬時警覺性較低，不容易被驚擾，常會咬一個人直到吸飽才離開，比較容易被打死。

斑蚊喜歡在有水的容器裡產卵，但埃及斑蚊的卵在乾燥時6個月仍有孵化能力，白線斑蚊則是乾燥3個月還有孵化能力。蟲卵孵化約3到5天，近日大雨不斷，蟲卵遇水達到孵化條件，可能讓蚊子快速增加。

莊人祥表示，民眾雨後應落實巡、倒、清、刷。仔細巡視環境，將積水倒掉，澈底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網。

此外，地下室、屋頂天溝都是容易被忽略的孳生源，雨後應儘速清除。

民眾也應做好防蚊措施，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知活動史。（編輯：卞金峰）1080703