高雄市登革熱疫情疑又擴大 防治挑戰多

（中央社記者陳偉婷、陳朝福台北3日電）疾管署今天公布，高雄市又增2例本土登革熱病例，不排除群聚疫情擴散到三民區本和里、左營區菜公里。由於高雄病媒蚊指數比近年同期高，加上氣候條件都不利疫情防治。

衛生福利部疾病管制署傍晚發布高雄市新增2例本土登革熱病例，為三民區本和里60多歲男性及左營區菜公里70多歲女性，兩人近2週均無出國史，分別於6月28日及7月2日發病，經就醫通報，下午檢驗確診感染登革病毒第四型。

儘管政府已投入大量人力跟經費於高雄市登革熱防治，但疫情仍持續。疾管署副署長莊人祥表示，登革熱防治本來就相當困難，目前觀察到台南、高雄的病媒蚊指數都比近年同期高，6月月均溫也都比過去30年高，加上多雨，防治挑戰很多。

莊人祥說，另一個挑戰是登革熱病人在發病前1天到發病後5天的病毒血症期（蚊子叮咬病人後會帶病毒），可能因還沒通報、確診，還未被隔離，都有可能自由行動，也會讓傳染風險增加。

依高雄市衛生局疫調發現，3日新增2例確診個案，為高雄市第30、31例。其中，本和里男性個案，從事廢五金回收工作，與6月21日第23例三民區鼎西里確診個案居住地距離約763公尺，依個案發病日與血清流行病學相關性研判，不排除疫情已擴散到本和里、左營區菜公里周邊社區。

目前高雄市防疫，警戒範圍內地毯式強制孳生源檢查、懸掛高效能捕蚊燈暨噴藥滅蚊。三民區群聚疫情加強防治監控至29日、路竹區至31日，左營區至8月2日，呼籲疫情發生地區市民全力配合防疫。

疾管署數據，截至目前國內累計35例本土登革熱病例，其中高雄市31例、台南市4例。另有186例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。(編輯:孫承武) 1080703