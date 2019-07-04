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台大醫院與忠孝復興站周邊機車停車 8日起收費

最新更新：2019/07/04 12:24

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市停車管理工程處今天宣布，8日起，台大醫院、捷運忠孝復興站及遼寧街周邊機車停車格將納入收費；此外，收費區域也會有QR Code供機車族掃描登錄繳費。

停車管理工程處營運科長羅至浩說，為有效管理機車停放需求，落實使用者付費，台北市逐漸推行機車停車格收費，實施後確實友善改善機車停車秩序。

羅至浩表示，目前有信義商圈、南陽特區、內湖科技園區、台北車站、士林夜市、西門商圈、光華商圈、木柵動物園、公館地區、松山車站、中山商圈等11個區域機車停車格收費。

從8日起，台大醫院、捷運忠孝復興站及遼寧街周邊5607格停車格，將納入收費，加上原有收費區域，共有14個區域機車停車格收費。

台大醫院周邊收費為週一至週六上午9時至下午5時、捷運忠孝復興站與遼寧街周邊收費為週一至週六上午9時至晚間8時，費率皆為每次20元，同一日內停放實施範圍內不同路段的機車停車格，收費仍以一次為限。

另外，停管處也在收費區域掛上告示牌，上有QR Code，供機車族用掃描登錄繳費，不用跑一趟便利商店。

停管處主秘張仲杰說，北市共有21萬3000個路邊機車停車格，新增收費區域後，約有1萬7000多個停車格收費，比例約8%，而汽車停車格在市長柯文哲上任後推動收費下，收費比率已達95%。（編輯：李亨山）1080704

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