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致力噶瑪蘭文化傳承 發展協會獲花蓮文化薪傳獎

最新更新：2019/07/04 14:49
經過激烈競爭的評選，花蓮縣文化薪傳獎今年由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會與藝術家沈廷憲獲得。圖為噶瑪蘭族發展協會發展台灣獨一無二的噶瑪蘭香蕉絲編織文化。中央社記者李先鳳攝　108年7月4日
經過激烈競爭的評選，花蓮縣文化薪傳獎今年由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會與藝術家沈廷憲獲得。圖為噶瑪蘭族發展協會發展台灣獨一無二的噶瑪蘭香蕉絲編織文化。中央社記者李先鳳攝　108年7月4日

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）經過激烈競爭的評選，花蓮縣文化薪傳獎今年由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會與沈廷憲獲得；花蓮縣文化局指噶瑪蘭族發展協會是獲得此項獎的第一個團體，具指標性意義。

花蓮縣文化薪傳獎對於地方文化藝術界具有崇高地位及指標性意義，頒獎典禮將於5日舉行，縣府期盼透過頒獎儀式，使獲獎者的事蹟廣為傳揚，並見證花蓮的藝術文化薪火永續、代代相傳。

花蓮縣文化局表示，花蓮文化薪傳獎舉辦至今21屆，過去皆表揚個人在文化藝術上的貢獻，今年得主「花蓮縣噶瑪蘭族發展協會」是文化薪傳獎頒給的第一個團體，具有指標性意義。

噶瑪蘭族原分布於蘭陽平原。民國91年恢復族名之後，成立「花蓮縣噶瑪蘭族發展協會」，致力振興族群文化，並在豐濱鄉新社部落成立「新社香蕉絲工坊」，發展台灣獨一無二的噶瑪蘭香蕉絲編織文化，已於104年登錄為花蓮縣文化資產傳統藝術類。

除了傳統用途，工坊將香蕉絲結合天然染，衍生出各類香蕉絲產品，如香蕉絲布、側背包、小零錢包、名片夾等，寓傳統於創新的藝術性備受肯定。

花蓮縣文化局指出，噶瑪蘭族發展協會10幾年來堅持初衷，集合族人的力量保存及發揚傳統編織工藝─香蕉絲工藝文化，辦理許多次工作坊，也拍了許多紀錄片，使得這寶貴的文化遺產得以繼續被保存且發揚光大。

另一位花蓮文化薪傳獎得主沈廷憲，美術教育出身，對藝術創作的熱忱不僅表現在作品上，更透過教學來傳遞。他在79年至104年之間，在海星中學、港口國小、自強國中教學，以熱情、積極與認真的態度教化學生，曾獲得教育電台舉辦全國師韻獎第三名。

他退休後繼續以個人工作室方式從事美術繪畫教育，他的學生103年、104年、107年相繼拿到全國家具新秀獎首獎、裕隆木雕獎首獎以及台北獎首獎，是薪傳的重要意義。

沈廷憲的創作融合中西美學的經驗，他試圖將生活歷練融入作品中，整合他對藝術的另類看法，主要在透視對人世間生命的感受，所以他每段時期的作品，都有些不同創作的觀點，近幾年的創作以太魯閣為主，融合中西繪畫觀念，開創新的畫風。（編輯：陳俊碩）1080704

花蓮縣文化薪傳獎今年由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會與藝術家沈廷憲獲得。花蓮縣文化局指噶瑪蘭族發展協會是獲得此項獎的第一個團體，具指標性意義。圖為噶瑪蘭族婦人編織香蕉絲傳統工藝。中央社記者李先鳳攝　108年7月4日
花蓮縣文化薪傳獎今年由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會與藝術家沈廷憲獲得。花蓮縣文化局指噶瑪蘭族發展協會是獲得此項獎的第一個團體，具指標性意義。圖為噶瑪蘭族婦人編織香蕉絲傳統工藝。中央社記者李先鳳攝　108年7月4日
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