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85大樓君鴻酒店傳停業 韓國瑜：經營權轉移

最新更新：2019/07/05 12:04

（中央社記者陳朝福高雄5日電）繼老字號大八餐飲集團暫停營業，媒體今天報導位於高雄地標85大樓的君鴻酒店也將停業，但酒店主管否認；高雄市長韓國瑜受訪說，大八是擴張太快，君鴻則是經營權轉移。

媒體報導，韓國瑜上任後，發大財口號言猶在耳，最近驚傳老字號的大八餐飲集團停業，今天又傳出85大樓的君鴻酒店也會停業。

韓國瑜上午在市府鳳山行政中心出席議員代表民眾捐贈登革熱防治專款後，接受媒體聯訪，高雄知名餐飲業者相繼傳出停業的訊息成為採訪焦點。

媒體提問重視經濟和希望發大財，卻相繼有大八餐飲集團停業，君鴻酒店也會停業等訊息時，韓國瑜說，君鴻是經營權轉移，與基本經濟面並不是有絕對關係。

韓國瑜指出，大八是擴張太快，君鴻則是經營權轉移。經營權轉移是法院的判決，市府不方便評論。

不過，韓國瑜表示，這段期間君鴻的業績成長不錯，但沒想到經營權轉移的速度這麼快，君鴻的經營團隊也很錯愕，這跟基本經濟面並不是有絕對關係，君鴻的生意這幾個月成長不少。

君鴻酒店櫃台主管上午接受電訪表示，酒店餐廳和訂房都照常營業，客房主管也未接獲今天將停業的指示，員工今天看到媒體報導才知道。對外發言的相關主管都未接電話。

君鴻酒店前身為高雄金典酒店，位於高雄地標85大樓的37至85樓層，因前經營者幸福人壽董事長鄧文聰積欠債務而被法拍，日前由海霸王第二代經營者掛名負責人的凱德唐公司以約新台幣54億元標下。傳出必須於7月8日完成點交程序，最快可能今天歇業。（編輯：陳俊碩）1080705

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