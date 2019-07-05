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研究：肥胖天註定 飲食和運動影響更大

最新更新：2019/07/05 19:59
根據世界衛生組織數據，1970年代中期，約4%成人BMI為30或30以上；到了2016年，這個比例升至13%。（示意圖 ／圖取自Pixabay圖庫）
根據世界衛生組織數據，1970年代中期，約4%成人BMI為30或30以上；到了2016年，這個比例升至13%。（示意圖 ／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社巴黎4日綜合外電報導）根據今天公布的一項大規模研究報告，全球成人肥胖比例自1975年以來增加3倍，主要由於飲食習慣改變和缺乏運動，但基因也是原因之一。

研究人員指出，對於先天有肥胖傾向的人來說，這些不健康的生活方式會使問題惡化，使體重更為增加。這項報告究刊登在同行評審性質的「英國醫學期刊」（British Medical Journal, BMJ）上。

依照個人體重和身高計算而來的身體質量指數（BMI）是判斷肥胖標準。BMI介於25至30意味過重，30或超過30是肥胖；而肥胖是心臟病發、中風、糖尿病和某些癌症的一大危險因子。

根據世界衛生組織（WHO）數據，1970年代中期，約4%成人BMI為30或30以上。到了2016年，這個比例升至13%（男性為11%；女性為15%）。

目前18歲以上成人中有39%過重（BMI超過25），人數約20億，其中7億人臨床診斷為肥胖。孩童體重過重的比例大幅上升，從1975年4%升至2016年18%以上。

為了找出環境和基因對肥胖的影響，挪威科技大學（Norwegian University of Science and Technology）學者布蘭德維斯特（Maria Brandkvist）主導的科學家對挪威近12萬人的數據進行調查，分別於1963年至2008年之間定期測量這些人的身高和體重。

他們發現，1980年代至1990年代挪威成年人體重開始顯著上升。1970年以後出生的人年輕時的BMI可能比先前出生的人高。

報告執筆人提醒，雖然遺傳基因和肥胖程度有很強的關聯性，但從這項研究的本質不能判定彼此有直接的因果關係。

唯有臨床試驗才能突顯因果關係，但基於可行性和倫理原因，在許多領域不可能對人類進行這樣的實驗。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1080705

刊登在「英國醫學期刊」的研究：
Quantifying the impact of genes on body mass index during the obesity epidemic: longitudinal findings from the HUNT Study
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