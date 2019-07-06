登革熱疫情蔓延 高雄增3例台南1例

高雄市三民區本和里繼5日新增1例本土登革熱確診個案後，6日又新增3例，本和里近日來累計5例確診個案，不排除為里內同波周邊社區群聚感染，圖為防疫團隊在當地加強防疫。（高市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年7月6日

（中央社記者張茗喧台北6日電）登革熱疫情持續蔓延，疾管署今天宣布高雄市新增3例、台南市新增1例本土登革熱病例，患者可能在住家、市場遭感染，近日將加強疫情調查、化學防治、孳生源清除及民眾衛教。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿指出，高雄市個案是家住三民區本和里的2名60多歲女性及一名10多歲女性，發病日分別為6月30日、7月5日和7月2日，近期均無出國史，經就醫通報，今天下午檢驗確診，其中2人感染登革病毒第4型，另一人仍在分型中。

疾管署表示，高雄市3名個案活動地均多以住家、學校或工作地為主，且住家與3日公布的本和里個案相距約20至130公尺，研判可能是在住家社區附近遭感染。

台南市方面，這次新增的登革熱個案是一名住在中西區開山里的70多歲女性，5日發病、經就醫通報，今天下午確診，感染登革病毒第2型，個案平時多在住家附近活動，且有東菜市場活動史，距離日前發布的個案住家距離約280至420公尺，研判感染源可能是中西區開山里。

疾管署指出，已與地方政府防疫團隊持續在個案住家、活動地周邊加強疫情調查、化學防治、孳生源清除及民眾衛教。

疾管署也提醒，近日全台各地持續有降雨發生，呼籲民眾雨後應加強巡視環境整潔，徹底清除戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史。（編輯：張雅淨）1080706