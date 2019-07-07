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油價終止連3漲 8日起汽柴油降0.4元

最新更新：2019/07/07 12:29
中油自8日凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升各調降0.4元。（中央社檔案照片）
中油自8日凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升各調降0.4元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）中止連3週漲勢，中油公司今天宣布，自7月8日凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升各調降0.4元，95無鉛汽油來到每公升新台幣28.7元。

調整後的各式汽、柴油參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.1元，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油說明，市場擔心下半年全球景氣與石油需求成長趨緩，表現可能將不如預期強勁，且如今供過於求狀態猶存，皆導致本週國際原油價格下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶62.90美元，較前週64.71美元下跌1.81美元，新臺幣兌美元匯率升值0.029元，國內油價依公式計算跌幅為2.31%。

中油指出，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.4元，足額調整，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升28.7元，未達啟動經濟部油價平穩措施門檻。今年累計截至6月底止，汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足的吸收金額約為17.94億元。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：黃國倫）1080707

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