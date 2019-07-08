非洲豬瘟肆虐 越南63省市僅1省未淪陷

（中央社河內8日電）越南非洲豬瘟疫情持續升溫，全國至今已有62個省市爆發疫情，僅剩寧順省（Ninh Thuan）未淪陷，被迫撲殺的染病豬隻約300萬頭，占全國豬隻總數的10%。

越南「青年報」新聞網站昨天報導，南部西寧省（Tay Ninh）相關部門7日證實，當地首度發現非洲豬瘟病例，成為全國第62個淪為疫區的省市。

報導指出，西寧省獸醫單位日前在當地洲成縣（Chau Thanh）一處養豬場發現豬隻出現感染非洲豬瘟的症狀，立刻採取樣本送驗，結果樣本呈現陽性反應。當地獸醫等單位隨後撲殺該養豬場全部豬隻共18頭，同時展開防疫相關作業。

此外，胡志明市警方等單位3日在當地發現一輛卡車載有14頭豬隻，其中若干豬隻已經死亡，採樣送驗，樣本對非洲豬瘟呈現陽性，顯示防疫工作出現大漏洞。

報導說，這些豬隻來自正爆發非洲豬瘟疫情的同奈省（Dong Nai）隆成縣（Long Thanh）寶件村（Bau Can），計畫載往胡志明市出售。卡車司機雖然出示動物檢疫證明書，但相關單位調查後發現同奈省獸醫與養殖業管理分局人員未依照檢疫程序核發動物檢疫證明書，正在釐清涉案人員的相關責任。（編輯：施燕飛）1080708