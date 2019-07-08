口湖牽水狀文化祭 台日交流關懷環境變遷

雲林口湖牽水狀文化祭被指定為國家級無形文化資產及重要民俗活動，雲林縣政府文化處8日在金湖國小舉行台日交流座談，從水難談到關懷環境變遷等議題。中央社記者葉子綱攝 108年7月8日

（中央社記者葉子綱雲林縣8日電）雲林口湖牽水狀祭典年年超渡174年前雲林沿海大水災罹難先民，日本學者團隊再度來台，今天在金湖國小和雲林縣政府文化處、在地團體等交流座談，從水難談到關懷環境變遷。

清朝道光25年（西元1845年）農曆6月，雲林西南沿海發生暴雨及海水倒灌，引發大水災又發生瘟疫，在口湖、四湖等地上萬先民罹難，後人每年農曆6月7日及8日舉辦牽水狀（車藏，台語，音「狀」）祭典超渡先人，流傳百年後同時形成祈安文化祭的特殊民俗活動。

口湖牽水狀民俗在民國99年7月獲得文化部前身、行政院文化建設委員會，指定為國家級無形文化資產及重要民俗活動，每年在口湖鄉蚶仔寮萬善祠及金湖萬善爺廟辦放水燈、超渡祭典等，在下寮仔萬善爺廟辦挑飯擔、萬善同歸塚點燈等儀式，成為當地與農曆春節一樣吸引人潮返鄉的重要活動。

日本災難記憶與災後民俗研究的學者團隊民國105年開始來台觀察記錄牽水狀活動，感受台灣祈安民俗、思考環境變遷與人類生存課題，日本學者金菱清率團今年再度來台，在金湖國小與台灣學者、雲林縣政府文化處、3地廟宇、海線社區大學及在地團體等座談交流。

座談議題有災害存在的永恆性、牽水狀儀式傳承、台灣水難祭典與日本慰靈祭典差異、社會學及人類學角度看祭儀等；日本團隊指日本慰靈祭典較嚴肅，台灣水難祭典較常民化，牽水狀已成為祈安文化特殊民俗。

在口湖鄉成龍國小楊湘琪等師長義務指導及培訓3年後，成龍國小及台興國小的蚶仔寮村落學童將於10日在蚶仔寮萬善祠，首度一手包辦追思會傳承禮儀民俗。

楊湘琪座談時說，帶領小小志工認識牽水狀祭典，透過夏令營讓廟宇成為教室，小朋友不只雀躍，還覺得很新鮮有趣，既傳承在地民俗文化，又發展出關懷環境與重視生態的觀念。（編輯：翁翠萍）1080708