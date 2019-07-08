台南新增登革熱病例 隱藏期8天增傳染風險

（中央社記者陳偉婷台北8日電）疾管署今天公布，台南市新增1例本土登革熱病例，此個案從發病到通報的隱藏期長達8天，導致傳染風險增加，並呼籲登革熱流行地區民眾和醫療院所應警覺。

衛生福利部疾病管制署傍晚公布，台南市新增1例本土登革熱病例，為東區崇德里50多歲男性，近期無出國史，6月30日前每天都會到中西區開山里探視親友。

個案於6月30日出現頭痛、發燒等症狀，7月1日就醫後症狀改善，7月5日肢體出現紅疹但未就醫，一直到7月7日衛生單位在中西區開山里執行防治工作時，獲知個案有不適情形，隨即前往個案住家採檢，今天檢驗確診感染登革病毒第二型。

疾管署副署長莊人祥表示，個案活動地除住家及中西區開山里親友家外，每週會前往東區崇德或崇義市場2至3次。依台南疫情現況初步研判，個案於中西區開山里周邊社區感染的可能性較高。

莊人祥指出，因個案從發病到通報日間隔較久，會增加社區傳染風險，希望登革熱流行區的民眾、醫療院所應提高警覺。民眾一旦有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知活動史。

醫療院所如遇有疑似個案可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

今年截至目前，國內累計43例本土登革熱病例，為高雄市37例、台南市6例（中西區3例、東區2例、永康區１例）。另有195例境外移入病例，境外移入病例數為10年同期最高。

莊人祥提醒，南台灣上週連日降雨，積水容器若未即時清理，易造成病媒蚊孳生，民眾雨後應加強落實巡、倒、清、刷，以降低病媒蚊密度。（編輯：張雅淨）1080708