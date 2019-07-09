北部2童染腸病毒重症 日本腦炎中部現蹤

衛生福利部疾病管制署防疫醫師鄭皓元9日表示，上週（6月30日至7月6日）國內腸病毒門急診就診共計1萬6614人次，較前一週略升4.7%，呼籲家長要持續注意。中央社記者陳偉婷攝 108年7月9日

（中央社記者陳偉婷台北9日電）上週2名兒童感染腸病毒71型致重症，疾管署今天提醒，腸病毒疫情仍在流行，家長切莫輕忽。另有一名台中男子感染日本腦炎，加上南部登革熱疫情，民眾應小心防蚊。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師鄭皓元下午在疫情週報表示，上週（6月30日至7月6日）國內腸病毒門急診就診共計1萬6614人次，較前一週略升4.7%；近2週上升幅度較平緩，但社區腸病毒71型病毒活動持續。

上週新增2例腸病毒併發重症個案，為北部7歲男童及2歲女童。疾管署防疫醫師林詠青表示，兩人分別自6月18日及19日發病，出現發燒、喉嚨長水泡、嗜睡、步態不穩等症狀，經檢驗審查確認感染腸病毒71型併發重症，所幸經治療後兩人病況均改善並已出院。

鄭皓元表示，原先估計腸病毒疫情可能因暑假到來、學校沒有上課會讓疫情下降，但目前還沒觀察到疫情有下降跡象，甚至還微幅上升。家長要格外注意，一旦發現孩子出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐等重症徵兆，要儘速就醫。

目前也是日本腦炎流行季節，台中市沙鹿區50多歲男性6月21日出現發燒、嘔吐症狀，曾於23日就醫，因症狀未改善於26日再次就醫並收治住院，經通報檢驗於今日確診。目前全台累計12例確定病例，其中1人死亡。

林詠青表示，防範日本腦炎最有效方式是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒到各地衛生所或合約院所接種疫苗；且民眾儘量避免於黃昏及黎明病媒蚊吸血高峰時段，在水稻田、池塘及灌溉溝渠等高風險環境附近活動。

此外，東南亞登革熱疫情嚴重，且台灣南部地區持續受西南風影響，將有局部大雨或短暫陣雨。疾管署副署長莊人祥表示，民眾應把握防疫時效，降雨過後7天內儘速清除積水容器「巡、倒、清、刷」，避免病媒孳生；如到東南亞旅遊，也務必做好防蚊措施。（編輯：張雅淨）1080709