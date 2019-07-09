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本土登革熱病例續增 高雄三民區又一里淪陷

最新更新：2019/07/09 18:41
衛生福利部疾病管制署9日公布，高雄市新增1例本土登革熱病例，防疫人員已前往高雄市三民區寶民里執行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年7月9日
衛生福利部疾病管制署9日公布，高雄市新增1例本土登革熱病例，防疫人員已前往高雄市三民區寶民里執行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年7月9日

（中央社記者陳偉婷台北9日電）疾管署今天公布，高雄市新增1例本土登革熱病例，為三民區寶民里50多歲女性，近期無出國史，在高雄市內活動點多，研判在寶民里感染機率高，提醒醫師、民眾持續注意。

疾病管制署傍晚公布，高雄市新增1例本土登革熱病例，為三民區寶民里50多歲女性，近期無出國史。7月4日起出現發燒、頭痛、關節痛及骨頭痛等症狀，分別於發病當天及7月8日就醫，經登革熱NS1快篩陽性通報，今天檢驗確診感染登革病毒第四型。

疾管署副署長莊人祥表示，個案平時活動地除寶民里住家外，經常到寶業里寶業滯洪池公園散步，並曾有本揚里澄和黃昏市場及寶國里活動史，依個案發病日及活動史初步研判，個案在寶民里社區感染的可能性較高，但也不排除在活動地感染，將進一步調查釐清感染源。

莊人祥表示，高雄市登革熱疫情集中在左營區菜公里、三民區本和里及現在新增的寶民里。因人和蚊子都會移動，加上天氣高溫、多雨，適合蚊媒生長，登革熱防治難度本來就高，要特別提醒流行地區的醫師和民眾，要加強警覺。

今年截至目前，國內累計44例本土登革熱病例，為高雄市38例、台南市6例。另有199例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署呼籲，本週南部地區仍有發生局部大雨或短暫陣雨的機會，請民眾降雨過後儘速清除環境積水容器，避免病媒蚊孳生。一旦有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似個案可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。（編輯：卞金峰）1080709

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