出國帶回含藥化粧品 7月起36瓶以下免申報

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）夏季旅遊旺季到，基隆關表示，衛福部7月起放寬民眾自帶含藥或特殊用途化粧品，合計不超過36瓶，免申請核准。不過，大多藥妝、保健產品仍有攜帶限量，記得勿超量。

基隆關說，衛福部日前已公告「輸入特定用途化粧品供個人自用免申請查驗登記之限量」，訂於7月1日起上路，放寬民眾攜帶特定用途化粧品(原含藥化粧品)，如染、燙髮劑、防曬、美白等產品，若為自用，在一定限額內，可免申請查驗登記，不像過去若被抽查到，還必須要向衛福部取得核准。

基隆關指出，民眾可攜帶免申請查驗限額為每種最多12瓶（盒、罐、包、袋，以原包裝為限），合計不超過36瓶（盒、罐、包、袋，以原包裝為限），但不得供應、販賣、公開陳列、提供消費者試用或轉供他用。攜帶超出限額的部分，將依化粧品衛生安全管理法第5條第4項規定，由海關責令限期退運或銷毀。

另一方面，攜帶供個人自用的食品及相關產品（不含錠狀、膠囊狀食品），價值在1000美元以下，且重量在6公斤以內可直接攜帶；錠狀、膠囊狀食品，每種攜帶量最多12瓶(盒、罐、包、袋)，合計不超過36瓶(盒、罐、包、袋，以原包裝為限)。（編輯：林沂鋒）1080709