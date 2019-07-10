台南新增2例本土登革熱 1人與開山里有關

（中央社記者陳偉婷、張榮祥台北10日電）台南市新增2例本土登革熱個案，與大同里、開山里群聚案有關。疾管署副署長莊人祥今天說，群聚地已完成室內外化學防治，研判2個案應是先前就感染，後續再引發傳染風險較小。

衛生福利部疾病管制署上午公布，台南新增2例本土登革熱病例，為南區大恩里40多歲女性及安南區理想里60多歲男性。2人近期都無出國史，分別於7月6日及7月8日發病後就醫，因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗確診感染登革病毒第二型。

莊人祥說，南區個案平時活動地以住家及工作地（東區大同里）為主，工作地與日前確診的東區大同里、中西區開山里個案活動地相近，依地緣相關性初步研判個案於東區大同里感染的可能性較高。

安南區個案活動地以住家及工作地（中西區）為主，其工作地與中西區開山里相近，初步研判個案於中西區開山里感染的可能性較高。

莊人祥表示，群聚地已完成第一波的室內外化學防治，研判2個案應是在化學防治前遭感染，後續再傳播的風險較小。

今年截至目前，國內累計46例本土登革熱病例，為高雄市38例、台南市8例。另有201例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署提醒，近期南部地區持續有降雨情形，請民眾提高警覺並加強落實「巡、倒、清、刷」，防範病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀之患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。（編輯：張芷瑄）1080710