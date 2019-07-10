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台灣代工化妝品驗出石棉 南市府：中國製造

最新更新：2019/07/10 12:51
美國、加拿大驗出台灣業者代工的5款化妝品含致癌石棉成分，台南市政府衛生局10日調查，其中4款由台南某代工廠接單後，交由中國某化妝品公司製造。（食藥署提供）
美國、加拿大驗出台灣業者代工的5款化妝品含致癌石棉成分，台南市政府衛生局10日調查，其中4款由台南某代工廠接單後，交由中國某化妝品公司製造。（食藥署提供）

（中央社記者張榮祥台南10日電）美國、加拿大驗出台灣業者代工的5款化妝品含致癌石棉成分，台南市政府衛生局今天調查，其中4款由台南某代工廠接單後，交由中國某化妝品公司製造，另1款也與代工廠無關。

衛福部食藥署昨天接獲通報，指Claire‘s、JoJo Siwa、City Color旗下的眼影及粉餅、修容盤被驗出含有致癌石棉成分，5款問題產品均來自台南市某家化妝品代工廠。

台南市政府衛生局今天前往代工廠調查。衛生局人員指出，代工廠否認製造「JoJo Siwa Makeup Set」，其它4款在接單後，轉交由中國某化妝品公司製造；原料均依亞洲檢驗標準合格，但中國檢驗標準與歐美國家有異。

衛生局人員表示，這4款化妝品由中國業者製造後，再銷售給歐美經銷商，這些產品於民國106年停產，但仍在效期內，現行市面還有流通。衛生局已要求業者預防性下架，代工廠現場也無案品可供查驗。

台南市衛生局資料顯示，食藥署公布下架的5款產品批號，分別是眼影「Claire’s Eyeshadows，批號08/17」、粉餅「Claire’s Compact Powder，批號07/15」、修容盤「Claire’s Contour Palette，批號04/17」、彩妝盤「JoJo Siwa Makeup Set，批號S180109」、修容盤「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze，Highlight，批號S1603002/PD-C1179」。（編輯：戴光育）1080710

石棉小百科
  • 6種纖維性礦物的總稱，包含鐵石棉、溫石棉、青石棉、透閃石石棉、陽起石石棉和直閃石石棉
  • 廣泛運用在製成材料中，像是建材、摩擦類製品（汽車離合器、煞車及傳動套件等）、耐高溫纖維、包裝
  • 小直徑的石棉纖維與石棉微粒在沉澱下來前會存在空氣中非常長的時間，並被風或水帶到很遠的地方；直徑較大的纖維或微粒比較起來則較快沉澱下來
  • 暴露在低濃度的石棉中的人會在胸腔黏膜上發現「斑」，一般來說並非致命性的症狀，但是若是在暴露於更高濃度的石棉中時，則會令胸腔黏膜變厚而可能壓迫到呼吸
  • WHO指出長期暴露石棉（例如石綿工人）會導致肺癌、喉癌、卵巢癌及間皮瘤
  • 資料來源：國家環境毒物研究中心
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