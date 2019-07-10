17日清晨看月偏食 錯過要等到2021年

台北市立天文科學教育館10日表示，17日天亮前抬頭望，將可清楚看到「半個紅月亮」的月偏食，若錯過，要等到民國110年5月26日，才能清楚看見月食。（台北市天文館提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年7月10日

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市天文館今天表示，17日天亮前抬頭望，將可清楚看到「半個紅月亮」的月偏食，天文館網站將進行轉播，若錯過，要等到西元2021年5月26日，才能清楚看見月食。

天文館助理研究員李瑾說，月偏食從17日清晨4時1分開始，即初虧，食甚發生在5時32分，7時復圓，不過，只有非洲、西亞到印度洋地區能看到完整月食過程，亞洲、歐洲、南美洲與澳洲可見偏食。

李瑾說，台灣只能見到「月沒帶食」，因月球在5時16分就沒入西方地平線下而不得見。

他表示，民眾只要早起抬頭仰望，就能清楚看到月偏食景象，不過，因月亮會逐漸西沈，要注意西邊夠不夠開闊與空曠，再者是天候，若有雲遮住月亮或下雨，也會影響觀看，

李瑾說，黎明升起的太陽光影響不大，畢竟月亮是一個相當亮的天體。

他說，天文館當天會採用望遠鏡轉播，直到月亮西沈為止，民眾也可選擇在天文館網站觀看。

若錯過這次機會，下次要見到清楚的月食，得等到西元2021年5月26日，李瑾說明，因明年皆為半影月食，即月球位於地球半影中，半影月食的光度變化非常小，除非用比較靈敏的攝影器材或光度觀測儀器，否則不太容易用肉眼看出變化。（編輯：李亨山）1080710

月偏食7/17登場 全台各地都有機會看到

中央氣象局今天發出新聞稿表示，17日為農曆十五，也是滿月，當天凌晨到清晨將發生月偏食，在天候許可時，台灣各地於凌晨的西方天空，將可見到月面逐漸有缺角，而後月沒的「月沒帶食」現象。

月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。

氣象局指出，這次月偏食在台灣時間17日凌晨2時42分由「半影食始」揭開序幕，皎潔的月面自東稍偏北側逐漸略微黯淡，起初目視不易察覺，而後逐漸明顯；偏食開始在凌晨4時1分「初虧」，此時明顯可見月面的東北側開始有缺角，之後缺角逐漸擴大；清晨5時31分「食甚」，是這次月食缺角最大的時候，缺角約占月面的66%。

氣象局進一步表示，由於台灣各地在清晨5時15分到5時31分間陸續月沒，這種月食過程中月沒的現象稱為「月沒帶食」，也因為月亮已沒入地平線，因此這次月食「食甚」及其後的偏食過程在台灣將無法見到。

此外，氣象局指出，2001年到2100年全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣可看到63次月全食、38次月偏食及60次半影月食，而下次月食將發生於2020年1月11日的半影月食。（編輯：張芷瑄）1080710