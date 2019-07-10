女去越南玩染麻疹 可傳染期捷運公車都有搭

北部一名30餘歲女性到越南旅遊後感染麻疹，在可傳染期有搭乘捷運、公車，疾管署提醒民眾注意。（疾管署提供）

（中央社記者陳偉婷台北10日電）疾管署今天公布，北部一名30餘歲女性到越南玩後感染麻疹，屬境外移入。但在可傳染期有許多捷運、公車活動史，請民眾注意。

衛生福利部疾病管制署下午公布，國內新增1名境外移入麻疹確定病例，為北部30多歲女性，6月19日至23日曾到越南團體旅遊。個案於6月25日陸續出現疲倦及頭痛噁心等症狀，並於7月3日出疹，經就醫通報後檢驗確診；目前個案居家隔離中。

衛生單位已初步掌握個案的同住家人、職場及就醫相關接觸者共75人，其他接觸者持續追蹤中，將持續監測至7月25日。

疾管署副署長莊人祥受訪時表示，個案的發病過程比較特別，症狀並不明顯，就醫3次都沒有被通報，一直以為是感冒，出疹也認為是吃藥後起診。但因身體持續不適，經公司護理師詢問衛生單位後，研判可能是麻疹才就醫確診通報。

莊人祥說，目前正在匡列個案接觸者，但個案可傳染期間曾搭乘大眾運輸工具、出入賣場及餐廳等公共場所，且麻疹傳染力強，提醒曾於相關時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天。

如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史。

今年截至目前，國內累計104例麻疹病例，66例為國內感染（其中46例為接觸者），38例為境外移入病例（其中34例為本國籍民眾），感染國家以泰國11例、越南11例及菲律賓6例為多；出國目的以旅遊23例最多，其次為商務及探親。

台灣部分鄰近國家的麻疹疫情持續，今年截至6月，越南累計約4700例確診；泰國累計報告約3500例；中國大陸截至5月累計約1600例；紐西蘭截至7月5日累計280例確診。

疾管署呼籲，民眾如計劃前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往當地；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗的醫療院所自費接種1劑MMR疫苗。

一般民眾（特別是1981年後出生的成人）於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。（編輯：陳清芳）1080710