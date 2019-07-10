澳洲紅嘴鷗帶抗藥性病菌 恐傳人類

（中央社雪梨10日綜合外電報導）研究人員今天表示，澳洲海鷗帶有抗藥性病菌，可能造成人類嚴重感染。

澳洲伯斯梅鐸大學（Murdoch University）團隊領導的科學家表示，澳洲最常見海鷗澳洲紅嘴鷗20%帶有對抗生素具抗藥性的致病細菌。

這項研究指出，澳洲紅嘴鷗在接觸到人類排泄物後遭到感染，可能是透過污水或垃圾場的丟棄尿布。研究結果本週刊載於「抗生素化學治療期刊」（Journal of Antimicrobial Chemotherapy）。

此研究涵蓋來自澳洲各地紅嘴鷗的逾550個檢體，研究人員對不同病菌進行檢驗。

梅鐸大學研究人員歐狄亞（Mark O'Dea）告訴記者：「我們意外發現，澳洲紅嘴鷗身上帶有大量抗藥性大腸桿菌，這相當不尋常。」

歐狄亞說：「很多都是人類病菌，因此這些海鷗是從人類染上這些細菌。」

研究發現，超過20%澳洲紅嘴鷗帶有對抗生素具抗藥性的致病細菌，能引發諸如泌尿道感染和敗血症等疾病。

他表示，部分病菌已對相當多藥物產生抗藥性，隨著澳洲紅嘴鷗飛至澳洲各地，可能使超級細菌擴散。（譯者：蔡佳伶/核稿：劉學源）1080710