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參觀遷台歷史兩岸首展 韓國瑜感觸多

最新更新：2019/07/11 15:57

（中央社記者程啟峰高雄11日電）「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」首展今天在高雄登場，高雄市長韓國瑜出席開幕式並參觀展場後說，他身為眷村子弟，觀展後感觸特別多。

「我家的兩岸故事-遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」由高雄、上海、台北、福州4地文化主管單位與財團法人沈春池文教基金會共同主辦，7月11日至28日於大東文化藝術中心首展，以多元互動方式呈現遷台歷史人物及後代心路歷程，透過數位結合真實經驗影像、各家傳家寶、史料圖像等爬梳文化時空脈絡，引領觀眾穿越古今體會歷史積澱。

展場以數位技術結合真實經驗的影音紀錄，見證省籍間的融合，透過科技媒介，讓民眾穿梭不同時空眷村；現場還展出各種傳家寶原件包括：承載時代記憶的母親裹腳鞋、戒嚴時期的兩岸家書、情報員配件、手工棉襖、軍用電話等。

韓國瑜感慨1949那年代的歲月，每個人、每個家庭、每個家族都有自己的故事，大時代影響下對每戶個體及外省眷村子弟影響甚深，眷村故事多彩多姿，有歡喜有憂愁，時代變化劇烈，都是一則則說不完、道不盡的故事，這樣的歷史重新上演幾乎是不可能的，因此更要珍惜每個故事。

韓國瑜參觀展覽後受訪表示，他身為眷村子弟，觀展後感觸特別多，其中最想念媽媽的紅燒獅子頭，媽媽的紅燒獅子頭遠近馳名，令人回味無窮。（編輯：陳俊碩）1080711

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