女遭蜂螫心臟停跳50天 台大醫院成功換心創國內紀錄

38歲陳小姐（前右5）日前靠人工心臟維持生命，在心臟停跳的第50天，成功進行心臟移植且追蹤半年無排斥反應，創下國內最久的心臟停跳紀錄。中央社記者張茗喧攝 108年7月12日

（中央社記者張茗喧台北12日電）38歲陳小姐日前出國旅遊不慎被蜜蜂螫咬，回台後突然發燒、心臟衰竭，最後甚至停止跳動，只能靠人工心臟維持生命，50天後成功換心救命，創下國內最久心臟停跳紀錄。

台大醫院今天舉辦記者會分享此案例，台大心血管中心主任陳益祥表示，針對心臟停止的患者，一般會先進行心肺復甦術（CPR）、胸部按壓、電擊，若有反應則會裝上葉克膜並且再電擊，若醫師認為患者意識狀態以及器官衰竭情況都在可接受範圍，才會考慮進行心臟移植。

台大醫院2005至2018年共收治6名心臟停跳患者，其中5人診斷為急性心肌炎、1人急性心內膜炎，年齡介於12歲至60歲，只能以葉克膜、心室輔助器維持心臟功能，等待心臟移植。

陳益祥說，陳小姐到院時心電圖幾乎呈現一條直線，僅非常微弱的跳動，經心臟超音波檢查發現心臟幾乎沒有任何作用，緊急裝上人工心臟取代心臟功能，等待心臟移植。

他表示，由於這段期間陳小姐意識相當清醒，不僅叫喚名字有反應、手腳也會動，代表大腦功能仍存在，她曾先後有過4次心臟移植機會，卻因排斥無法接受移植。

為了和死神搶時間，台大醫院決定透過血漿置換、給予抗排斥藥物等方式進行去敏化，降低排斥風險，就在心臟停跳的第50天，成功進行心臟移植且追蹤半年並無排斥反應，創下國內最久的心臟停跳紀錄。

台大醫院器官勸募小組召集人周迺寬指出，台大醫院自2010年11月成功處理交叉試驗陽性的心臟移植後，已突破心臟移植超急性的排斥問題，至今累積超過50多例經驗，也感謝民眾善心捐贈器官，讓更多人有機會重獲新生。（編輯；方沛清）1080712