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憂石綿化妝品流入台灣 食藥署抽驗12款台鉅產品

最新更新：2019/07/12 15:09
台鉅公司製造的化妝品驗出致癌石綿，食藥署表示，問題產品均由台鉅的中國大陸子公司製造、銷往歐美。圖為驗出含石棉成分化妝品。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真　108年7月9日
台鉅公司製造的化妝品驗出致癌石綿，食藥署表示，問題產品均由台鉅的中國大陸子公司製造、銷往歐美。圖為驗出含石棉成分化妝品。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真　108年7月9日

（中央社記者張茗喧台北12日電）台鉅公司製造的化妝品驗出致癌石綿，食藥署表示，問題產品均由台鉅的中國大陸子公司製造、銷往歐美，為防問題化妝品流入台灣，食藥署已帶回台鉅在台販售的12款產品進行檢驗。

衛生福利部食品藥物管理署9日發布警訊指出，3日接獲美國、加拿大來函指出，在台灣製造的5款化妝品中驗出致癌石綿，經調查證實僅4款產品是由台鉅生技股份有限公司委託中國大陸的子公司製造。

問題產品包括Beauty Plus Global Inc.旗下修容盤（City Color Cosmetics Contour Effects Palette2Contour, Bronze, Highlight，批號S1603002/PD-C1179）以及Claire's Stores, Inc.旗下眼影（Claire's Eyeshadows，批號08/17）、粉餅（Claire's Compact Powder，批號07/15）、修容盤（Claire's Contour Palette，批號04/17）。

食藥署醫粧組簡任技正黃維生今天表示，日前台南市衛生局到台鉅公司進行稽查，業者聲稱4款產品均是接獲訂單後，交由中國大陸的子公司製造，其中一款修容盤（Cosmetics Contour Effects Palette 2Contour, Bronze, Highlight）在台灣雖有類似的產品，但使用原料不同，這次影響的產品均由中國製造後銷往歐美。

黃維生說，台南市衛生局稽查時也從台鉅在觀光工廠販售的化妝品產品中，針對帶回較可能有石綿殘留的蜜粉、修容組、彩妝盤等12款產品，包括台灣及中國製造的產品，將進行抽驗，但因石綿檢驗難度高，結果恐怕難以在一週內出爐。（編輯：張芷瑄）1080712

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