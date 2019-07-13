染登革熱老翁未於熱區活動 台南警戒範圍將擴大
最新更新：2019/07/13 13:09
（中央社記者張茗喧台北13日電）台南市左鎮區榮和里89歲老翁日前因騎車跌倒送醫，意外發現感染登革熱並確診。衛生福利部疾病管制署今天表示，由於老翁活動範圍非登革熱熱區，疾管署研判台南警戒範圍將擴大。
台南市政府衛生局表示，老翁10日出現發燒症狀，曾到診所就醫；12日騎車跌倒後被送到醫院，又因發燒快篩確認是登革熱陽性後通報，已確診是登革熱第2型，住院治療，接觸者目前無疑似症狀。
疾管署副署長莊人祥受訪說，個案住家靠近台南山區，近期無出國史，主要活動範圍僅住家、自家菜園，但都不是近日台南登革熱群聚感染熱區，將進行病毒定序，確認究竟是台南群聚疫情蔓延，或隱藏的境外移入個案釀成另一波感染。
他說，目前正持續調查感染源，並安排防疫人員前往個案住家及菜園執行孳生源檢查、清除及化學防治工作。
疾管署表示，本週南部地區持續有局部大雨或短暫陣雨，降雨後請民眾儘速清除環境積水容器，留意天溝、排水溝是否淤積，避免病媒蚊孳生；如果出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：李明宗）1080713
登革熱小百科
- 傳播方式：登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時。
- 潛伏期：典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力。
- 發病症狀：典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀。
若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上。目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒。
- 預防方法：
在家中時》家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運。
在戶外時》宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。
- 資料來源：疾管署