染登革熱老翁未於熱區活動 台南警戒範圍將擴大

（中央社記者張茗喧台北13日電）台南市左鎮區榮和里89歲老翁日前因騎車跌倒送醫，意外發現感染登革熱並確診。衛生福利部疾病管制署今天表示，由於老翁活動範圍非登革熱熱區，疾管署研判台南警戒範圍將擴大。

台南市政府衛生局表示，老翁10日出現發燒症狀，曾到診所就醫；12日騎車跌倒後被送到醫院，又因發燒快篩確認是登革熱陽性後通報，已確診是登革熱第2型，住院治療，接觸者目前無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥受訪說，個案住家靠近台南山區，近期無出國史，主要活動範圍僅住家、自家菜園，但都不是近日台南登革熱群聚感染熱區，將進行病毒定序，確認究竟是台南群聚疫情蔓延，或隱藏的境外移入個案釀成另一波感染。

他說，目前正持續調查感染源，並安排防疫人員前往個案住家及菜園執行孳生源檢查、清除及化學防治工作。

疾管署表示，本週南部地區持續有局部大雨或短暫陣雨，降雨後請民眾儘速清除環境積水容器，留意天溝、排水溝是否淤積，避免病媒蚊孳生；如果出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：李明宗）1080713