救早產兒寫醫界傳奇 修女葛永勉成正港台灣人

護理背景出身的修女葛永勉，56年前從比利時遠渡重洋到台灣，秉持對生命的熱愛救回無數早產兒，寫下醫界傳奇，13日取得身分證，成為正港台灣人。中央社記者張茗喧攝 108年7月13日

（中央社記者張茗喧台北13日電）護理背景出身的修女葛永勉，56年前從比利時遠渡重洋到台灣，秉持對生命的熱愛救回無數早產兒，寫下醫界傳奇，今天她取得身分證成了正港台灣人，笑稱「這裡就是我的家鄉」。

畢業於比利時護理專科學校的修女葛永勉，1963年經天主教聖母聖心傳教修女會派遣到台灣服務，她先從比利時搭火車到法國，再花一個月時間搭船到香港，最後從香港搭船到基隆港，輾轉來到位於台北市萬華區聖若瑟醫院，從此在台灣落地生根。

葛永勉回憶，最初聖若瑟醫院雖然只有2層樓，卻是當時附近最高的大樓，那時台灣早產兒醫療還不發達，治療費用也相當昂貴，許多家長負擔不起送大醫院的花費，只能任由早產兒自生自滅，也讓葛永勉決心創設早產兒中心。

照顧早產兒，保溫箱是相當重要的救命設備。但根據聖若瑟醫院文獻，該院1963年只有2個以燈泡加熱的保溫箱，還是向其他醫院借用的，每名早產兒往往一住就是2個月。

護理背景出身的修女葛永勉，56年前從比利時遠渡重洋到台灣，秉持對生命的熱愛救回無數早產兒，13日取得身分證，成為正港台灣人。圖為早年聖若瑟醫院治療早產兒情形。（天主教失智老人社會福利基金會提供）中央社記者張茗喧傳真 108年7月13日

有醫師、助產士耳聞聖若瑟醫院收費低廉，又擅長婦幼照護，愈來愈多家長抱著「碰運氣」的心情，把孩子送到聖若瑟來，修女們也來者不拒，但隨早產兒逐漸增加，空間愈來愈不足，卻又無法負擔增建費用，只能不斷向歐洲各國組織申請援助。

葛永勉說，保溫箱在當年是相當奢侈的醫療設備，聖若瑟醫院根本買不起，除了不斷向其他醫院商借外，直到1964年也募得第一台自家醫院的保溫箱，5年後保溫箱雖然已增加到13個，仍然趕不上早產兒增加的速度，一個保溫箱常常得擠3到4個寶寶。

聖若瑟醫院早產兒中心創立第10年，院內已經有了38個保溫箱，平均每天有100多名早產兒住院，曾一度同時收治271名早產兒，成為全台最大的早產兒中心，許多台北的計程車司機都口耳相傳「有早產兒就要送到萬華的阿兜仔醫院」。

即便募得保溫箱，修女的照顧人力仍遠遠不足，幾乎是不分晝夜、全心投入工作。曾和葛永勉共事的前永和耕莘醫院院長鄧世雄回憶，當時經常有父母生了早產兒，不知如何是好，便把寶寶棄置在醫院門口，修女們也照單全收，葛永勉幾乎沒有一天好好睡覺，廢寢忘食地照顧早產兒，彌補硬體設備上的不足。

高齡84歲的修女葛永勉（右2），在台灣服務已長達56年，內政部、台北市民政局13日頒發中華民國身分證給葛永勉，以及在台奉獻多年的修女安德蘭（左2）、柴鼐立（左4），感謝她們將畢生青春奉獻給這片土地。中央社記者張茗喧攝 108年7月13日

除了照顧早產兒，葛永勉也向許多台灣傳統觀念挑戰。她回憶，早年曾替一名媽媽接生男寶寶，過了沒多久卻見到夫妻倆坐在醫院門口抱頭痛哭，一問之下才知道，原來孩子出生時長了一顆牙齒，被老一輩視為不祥之兆，要求把孩子送養，令她深感衝擊，從此只要看到孩子出生時就長了牙，便會直接拔掉，希望讓孩子在充滿愛的家庭中長大。

此外，即便是懷孕11週的早產兒，葛永勉也堅持救下去。永和耕莘醫院院長鄒繼群說，早年懷孕10週、11週就早產的寶寶，在醫學上並不視為是生命，過去遇到這種案例都會將寶寶留在產房裡，看著寶寶微弱的心跳漸漸停止，但在葛永勉眼中，從胚胎受精那一刻起就是一個生命，要求醫護人員無論如何都要全力救治。

聖若瑟醫院的故事傳回葛永勉的家鄉比利時，感動許多人，紛紛慷慨解囊捐贈嬰兒食品、小毛毯並捐款，解決醫院經費、物資短缺的燃眉之急，將聖若瑟醫院打造成當時全台最大的早產兒醫療據點，隨後更展開社會服務、推廣公共衛生，寫下醫界傳奇。

如今高齡84歲的葛永勉，在台灣服務已長達56年，內政部、台北市民政局今天頒發中華民國身分證給葛永勉，以及在台奉獻多年的修女安德蘭、柴鼐立，3人正式成為正港台灣人，感謝她們將畢生青春奉獻給這片土地。

副總統陳建仁致詞時表示，許多修女在台灣奉獻長達一甲子，甚至在偏鄉地區也沒有缺席，除了今天獲表揚的3名修女，已故修女石仁愛過去也長年在馬祖服務，早年的馬祖人幾乎都是石仁愛接生的，認為這些修女「用大愛做小事」的情懷相當不容易，雖然她們總認為自己只是礦坑裡的小石頭，在外人眼中卻是閃閃發光的鑽石，而這些大愛也感動千千萬萬名台灣人的心。（編輯：張芷瑄）1080713