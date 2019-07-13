全球人口將破80億 中國日本不增反減

根據統計，自2010年以來有27個國家或地區人口減少1%以上，原因是生育率持續下降，此種狀況尤其發生在中國和日本。圖為日本東京街頭。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）7月11日為聯合國所定的「世界人口日」。歷經數千年，全球人口到1987年才達50億，到2019年卻將破80億，僅約32年光景就暴增，預計2050年之前將達到100億。

全球目前有77億人，77億這個數字究竟有多大。若從即刻起讓你數77億秒，得數到2263年才能數完。美國有線電視新聞網（CNN）報導，預計到2050年底前，全球人口將再增加20億人。

●2018年老年人口首度超越兒童人數

全球人口增加，但人口結構卻顯示另一令人擔憂趨勢：全球正面臨老齡化。

鑑於預期壽命延長和生育率下降－人們生得愈來愈少，卻又活得愈來愈久。這使得2018年全球65歲以上的老年人口首度超越5歲以下兒童人數。

這對全球經濟而言是壞消息，意味合宜的工作年齡層變少，老人變多，增加保健照顧成本。到2050年底前，歐洲與北美地區每4人裡就有一人為65歲以上老人。

●哪些地方人口不增反減

根據聯合國統計，自2010年以來有27個國家或地區人口減少1%以上，原因是生育率持續下降，此種狀況尤其發生在中國和日本。

事實上，全球生育率已從1990年平均每名婦女生育3.2個小孩，到2019年時已下降為2.5個，預計未來還會再降低。

然而，像撒哈拉沙漠以南的非洲地區人口數量，預計到2050年底前將成為現在的兩倍。

根據2018年的一項研究，從現在起到2050年之間，一半以上的全球人口增長會在印度、奈及利亞、巴基斯坦、剛果、衣索比亞、坦尚尼亞、印尼、埃及和美國這9個國家。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳亦偉）1080713