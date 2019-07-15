學生咬合不正難進食 矯正2年半終改善

（中央社記者張榮祥台南15日電）一名15歲高一男學生牙齒排列擁擠，下顎後縮，造成咬合不正，無法正常咀嚼進食，也干擾口腔清潔，經過2年半的矯正才獲得改善。

奇美醫學中心牙醫部一般牙科醫師蔡玉鈴今天指出，這名男學生的牙齒向外延伸暴出且深咬，下顎後縮，長期咬合不正，無法正常咀嚼進食，也經常無法做好口腔清潔，造成牙齦發炎。

男學生就診後的牙齒矯正長達2年半，但經過矯正後，男學生的咬合不正及外觀都得到明顯改善，牙周也恢復健康，盡情享受美食。

蔡玉鈴表示，咬合不正不是一種病變，而是一種發育問題，牙齒排列不整齊只是其中的一種情況。咬合不正的原因很多，多種因素相互影響及干擾生長，包括基因遺傳，舌頭、口呼吸或口腔不良習癖、及胚胎發育時受到放射線或藥物干擾等。

一般認為，牙齒整不整齊只是純粹美觀上的考量，，事實上，咬合不正對病人生理和心理上都會造成不良影響。牙齒排列擁擠，容易讓食物殘渣堆積在相互交錯重疊的牙齒間，清潔不易，提高蛀牙及牙周病的發生率，也會有咬合或牙齦外傷的問題。

前突的門牙或排列偏離到正常齒列以外的牙齒，相對容易受到外傷碰撞而斷裂，也容易咬到嘴唇或臉頰，造成口腔黏膜受傷。

咬合不正不僅會造成顳顎關節發育異常，也會影響發音及咀嚼功能，甚至引起腸胃功能障礙。暴牙或戽斗，也會讓人因外型不美觀，產生自卑感、不安等心理障礙。

不過，排列不整齊的牙齒經過齒顎矯正治療後，不只獲得良好的咬合關係，減少牙齒外傷的機率，改善發音及減少講話漏風等問題，也可恢復正常的咀嚼功能，促進腸胃吸收，更能改善不美觀的外型，增進自信心。（編輯：林沂鋒）1080715