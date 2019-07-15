威力彩連38槓 15日頭獎上看10億

根據台彩統計，15位曾抱走威力彩10億元以上獎金的頭獎得主中，有10位以電腦選號。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）台灣彩券公司表示，威力彩至今已經連38槓，今晚開獎的威力彩頭獎上看新台幣10億元，若為1注獨得，將為去年以來次高、2014年以來第9高單注頭獎。

台彩表示，隨頭獎累計金額越來越高，威力彩這幾期買氣不斷升溫，還有民眾一次跑了多個投注站試手氣，就是為了拚久違再破10億元以上的頭獎。

回顧前一次威力彩開出單注10億元以上頭獎是在去年11月26日，由花蓮金多寶投注站開出，頭獎金額16.5億元1注獨得；再前1次則要回溯到2017年8月31日，由彰化縣的發發發允得商行，開出12.37億元頭獎，同樣為1注獨得。

2017年12月11日威力彩雖然曾開出11.7億元頭獎，但因為2注均分，因此單注頭獎金額僅有5.8億元，由台南市的三友彩券行開出。因此，今晚上看10億元頭獎若開出且為1注獨得，將創下去年以來次高紀錄；若拉長時間看，將為2014年第4屆公益彩券發行以來單注第9高頭獎。

台彩統計，威力彩2008年發行以來，共有18次頭獎累計金額超過10億元，其中有15位得主抱走10億元以上獎金，開出地點遍及全國11個縣市，其中以台中市最幸運，共開出3注，其次為彰化縣以及高雄市，各開出2注。

另一方面，觀察15位曾抱走10億元以上獎金的頭獎得主，選號方式大多為電腦選號，共有10位，另外有5位則是自選號碼中獎。

台彩表示，假設今晚頭獎開出，沒中的民眾也別氣餒，配合端午節機動加碼活動，台彩將於下一期威力彩開獎直接加碼2億元（加碼活動至7月25日結束）。（編輯：李信寬）1080715