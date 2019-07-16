世衛：嬰幼兒食品含糖過高 恐影響味覺發育

（中央社記者唐佩君布魯塞爾15日專電）世界衛生組織（WHO）今天公布最新研究顯示，許多廠商銷售6個月以下的嬰幼兒副食產品中不少含糖量過高，這可能影響味覺發育，使得兒童更加偏好甜味食物。

WHO歐洲區域辦事處今天公布最新報告，在2017年11月到2018年1月期間，在奧地利、保加利亞、匈牙利及以色列等4個國家，計516家商店內收集近8000種嬰幼兒食物或飲料，分析其產品包裝和廣告訊息，發現各自有28%至60%不同比例，宣示其產品適合6個月以下的嬰兒食用。

其中在3個國家抽驗產品中近1/3成分包含糖分、濃縮果汁或其他甜味劑，這些製成糊狀的嬰兒食品包含過高的糖分令人關切。

雖然這種作法不違反歐盟法律，但WHO認為沒有遵守不應向6個月以下的嬰兒銷售商業性的副食產品的規定，且所添加的糖分和調味更可能影響味覺喜好發育，讓兒童更加偏好甜味的食物。

WHO歐洲區域辦事處主任賈卡（Zsuzsanna Jakab）表示，嬰幼兒時期的營養非常重要，能確保兒童充分成長，並攸關成年後預防超重、肥胖，以及與飲食相關的非傳染性疾病，是確保健康生活方式重要一環。

目前WHO已設計一份針對6至36個月嬰幼兒的「營養模型」，為各年齡段兒童提供適當的飲食指南，現已交由各會員國和利益相關方評估和進一步討論。（編輯：王永志）1080716