蛋農籲政府協助淘汰老母雞 讓蛋價止跌回穩

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）雞蛋價格下跌，彰化縣政府農業處指出，雞蛋每台斤約20元，接近成本價格。中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍說，為讓蛋價止跌回穩，呼籲農委會協助蛋農加速淘汰老母雞。

彰化縣政府今天舉辦記者會，介紹3場雞蛋土雞推廣促銷活動，分別是7月20日在王功福海宮、8月3日在埤頭鄉公所以及8月10日在彰化縣政府，出席記者會的有彰化縣長王惠美、中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍以及彰化縣養雞協會常務監事施能銘等人。

王惠美說，彰化縣全縣飼養的雞隻有2600多萬隻雞，市面上販賣的雞蛋2顆中就有1顆來自彰化，1年的產值高達新台幣140億元，呼籲鄉親多吃彰化縣生產的雞蛋與雞肉，而在3場促銷活動中，王功福海宮的活動中將有蛋塔、茶葉蛋等供民眾品嘗。

黃榮珍指出，農委會去年下單決定進口9240多萬顆雞蛋，今年3月陸續進口，蛋農曾向農委會反映凍結不要進口但未被接納，蛋農們害怕被排擠，只要有雞蛋就拚命出貨，造成市場供過於求，老母雞淘汰的速度又很慢，現在又是暑假，沒有學校採購雞蛋作為營養午餐的食材，讓雞蛋價格下跌，希望農委會協助蛋農淘汰老母雞，讓蛋價止跌回穩。（編輯：林沂鋒） 1080717