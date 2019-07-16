傳基隆三總拒收溺水女童 院方怒斥：不實報導

三總16日晚間舉行記者會嚴正駁斥有關基隆分院拒收溺水女童的不實報導，基隆分院副院長李明勇（右）強調，女童到院時生命跡象穩定且意識清醒，才建議轉往有小兒加護病房的醫院接受治療。中央社記者張茗喧攝 108年7月16日

（中央社記者張茗喧台北16日電）媒體報導指出，三軍總醫院基隆分院拒收溺水女童。三總今晚大陣仗召開記者會駁斥不實報導，強調女童到院時生命跡象穩定且意識清醒，才建議轉往有小兒加護病房的醫院接受治療。

蘋果日報報導，今天下午有一名溺水女童送到三總基隆分院，卻遭院方拒收，轉往基隆長庚醫院。

三總今天晚間8時召開記者會駁斥不實報導，三總基隆分院副院長、小兒科專科醫師李明勇表示，今天下午5時接獲基隆市消防局通報，有一名9歲女童溺水將送到該院接受急救，院方考量溺水病患經常有生命危險，便由急診值班醫師、小兒科醫師組成急救小組，在急診室急救區待命，半小時後救護車一到急診室門口，第一時間由醫師上救護車進行搶救。

一名9歲林姓女童16日在國立台灣海洋大學游泳池戲水時不慎溺水，經救生員急救後恢復意識，送醫治療。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月16日

協助搶救女童的三總急診值班醫師劉建廷表示，救護車抵達時，他隨即上車檢查女童生命跡象，當時女童呼吸心跳穩定、意識清醒，也可以對答、手腳能活動，考量小兒溺水導致吸入性肺炎機率高，和家屬討論後決定建議轉往基隆長庚醫院。

李明勇解釋，面對失去呼吸心跳的患者，急診醫師第一要務就是急救，包括插管、打點滴等，先穩定生命徵象，再轉到大醫院進一步治療，但女童到院時生命跡象早已穩定，根本不需進入急診室做無謂的治療，才會建議直接轉往有小兒加護病房的基隆長庚醫院，在有小兒照護人力、用藥、呼吸器等設備的醫院，把握黃金治療時機；他強調，媒體報導明顯與事實不符，已對醫院造成很大的打擊。

三軍總醫院長蔡建松表示，女童目前狀況穩定，已從長庚基隆分院轉往林口總院，接受進一步觀察及治療，三總一切治療均符合醫療常規，並沒有拒收任何患者。

三總指出，錯誤報導已傷害第一線負責處理的醫療人員名譽，三總對此表達遺憾並予嚴厲譴責，另要求該媒體公開道歉，也將保留法律追訴權，以維護軍譽及醫療專業尊嚴。（編輯：張雅淨）1080716