動員百醫耗費逾50小時 2歲連頭嬰姊妹花分割成功

（中央社倫敦16日綜合外電報導）5個月來在約100位醫生參與及歷經逾50小時高度複雜的連串手術後，巴基斯坦2歲雙胞胎連頭女嬰終於在英國成功分割，包括頭顱、腦部和血管。女嬰母親很感謝醫療團隊所做的一切。

英國「地鐵報」（Metro）及路透社報導，莎法．烏拉（Safa Ullah）和瑪瓦．烏拉（Marwa Ullah）2017年1月在巴基斯坦出生，2人顱部聯胎，顱部和部分腦部相連且相互纏繞。

共同帶領手術團隊的醫生杜納威（David J. Dunaway）表示：「顱部聯胎是極其罕見且複雜的狀況。2月的手術是我的團隊至今進行過最複雜的這類分割手術。」

頭顱相連、身體分離的連頭嬰發生機率不到百萬分之一，連腦部組織也相連則更罕見。全球每年預估有50對連頭嬰出生，當中僅約15對能活過出生後30天。

杜納威表示，先進科技協助他們完成分割手術，包括虛擬實境、先進影像和3D快速原型技術，讓外科醫生能利用這對姊妹的腦部和血管影像，先計畫和練習手術，以減少併發症發生。

手術是在倫敦大奧蒙德街兒童醫院（Great Ormond Street hospital）進行，莎法和瑪瓦已在手術完成4個月後的7月1日出院。

醫生表示，完成最後一次手術的5個月後，莎法和瑪瓦恢復狀況緩慢但穩定，「好好休養和照顧對她們的復原將相當重要」。

這對姊妹花的父親在妻子懷孕時，心臟病發身亡。她們的母親說：「我們很感謝醫院和醫療團隊，謝謝他們所做的一切。我們現在對未來充滿期待。」（譯者：蔡佳伶/核稿：林治平）1080716